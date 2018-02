Scuole chiuse per Carnevale, firmata l’ordinanza sindacale

Puntuale come ogni anno arriva l’ordinanza del sindaco per la chiusura delle scuole il 12 e 13 febbraio in occasione del Carnevale coratino.



Resteranno chiusi solo gli istituti che parteciperanno alle sfilate: l’obiettivo è avere modo di procedere con un «intervento di sanificazione e disinfezione a tutela delle migliori condizioni igienico-sanitarie» degli edifici.

Per due giorni, quindi, niente lezioni per il circolo didattico “Fornelli”; gli istituti comprensivi “Imbriani-Piccarreta” e “Oriani-Tandoi”; il liceo artistico “Federico II Stupor Mundi”; l’istituto tecnico statale economico e tecnologico “Tannoia” e le scuole paritaria per l’infanzia “Sacra Famiglia”, “Regina Elena”, “Il Mondo di Peter Pan”, “Fata Zucchina”, “Giocolandia” e “Collodi”.