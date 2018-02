Nella casa di Luisa Piccarreta arrivano le reliquie di sant’Annibale Maria di Francia

Il rapporto spirituale intenso tra la Serva di Dio Luisa Piccarreta e Sant’Annibale Maria Di Francia continua ad essere un motivo di grande riflessione per i credenti. Per questo giungeranno in città le reliquie del padre fondatore, in preparazione al 90esimo dell’apertura della Casa delle Figlie del Divino Zelo avvenuta il 7 ottobre 1928. Le reliquie di Sant’Annibale, apostolo della preghiera per le vocazioni padre degli orfani e dei poveri, saranno nella parrocchia di Santa Maria Greca dal 4 al 10 febbraio. Le giornate saranno animate da Padre Angelo Sardone, rcj.

Il programma dell’iniziativa

Domenica 4 febbraio, dalle ore 9.30

Accoglienza delle reliquie presso la Casa-Museo Luisa Piccarreta, in via Luisa Piccarreta 25. Processione verso la chiesa parrocchiale con la partecipazione dei ragazzi, fedeli, gruppi ed associazioni. Intronizzazione del reliquiario ed accensione della Lampada delle vocazioni. Celebrazione eucaristica.

Settimana di spiritualità e temi di riflessione

Ogni giorno

Ore 8.30, Celebrazione liturgica delle Lodi mattutine cui segue l’adorazione eucaristica - Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni sacramentali.

Ore 12.00, Celebrazione liturgica dell’Ora Sesta e Reposizione del SS.mo Sacramento.

Ore 17.30, Recita del S. Rosario, Preghiere e canti a S. Annibale.

Ore 18.30, Celebrazione eucaristica con riflessione.

Ore 21.00, Attività formative e spirituali

4 febbraio, domenica Sant’Annibale, i piccoli e la famiglia

Ore 10.00: Celebrazione eucaristica per bambini e genitori- Atto di affidamento dei bambini a S. Annibale - Salone del Centro Parrocchiale: S. Annibale raccontato ai bambini.

Ore 11.30: Celebrazione Eucaristica con ragazzi e giovanissimi.

Ore 19.30: Annibale Maria Di Francia, santo (video).

5 febbraio, lunedì - Sant’Annibale e Luisa Piccarreta nel divin volere

Associazione Luisa Piccarreta Piccoli figli della Divina Volontà.

Ore 19.30: Due immagini in uno specchio (insegnamento).

6 febbraio, martedì - Sant’Annibale e Sant’Antonio di Padova, un binomio di carità

Giovani e Gruppo del Rinnovamento nello Spirito

Affidamento dei giovani a Sant’Annibale.

Ore 16.30: Due immagini in uno specchio (replica insegnamento).

Ore 20.30: Preghiera animata dal Gruppo del Rinnovamento nello Spirito.

7 febbraio, mercoledì - Sant’Annibale e la Madonna

Gruppo di preghiera mariano

Ore 19.30: La carità a 360° (video)

8 febbraio, giovedì - Sant’Annibale e la preghiera per le vocazioni

Tutti i gruppi parrocchiali e le Suore Figlie del Divino Zelo

Affidamento delle famiglie a Sant’Annibale.

Ore 21.00: Il grido di Gesù, grido di S. Annibale (adorazione eucaristica per le vocazioni).

9 febbraio, venerdì - San Annibale e gli infermi

Anziani ed ammalati e Gruppo Sacro Cuore di Gesù

Amministrazione del sacramento dell’Unzione degli infermi. Affidamento degli ammalati a S. Annibale.

10 febbraio, sabato - Sant’Annibale e i poveri Tutti i gruppi parrocchiali

Ore 17.00: L’eredità di S. Annibale, l’Unione di preghiera per le vocazioni. Incontro di formazione.

Ore 18.30: Celebrazione eucaristica conclusiva con rito dell’Iniziazione all’Unione di Preghiera per le vocazioni. Offerta dei cuori ed Affidamento della parrocchia a S. Annibale. Congedo.