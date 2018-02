«Il Papa a Molfetta sui passi di don Tonino»: l'annuncio di Monsignor Cornacchia. Il video

È arrivato l'annuncio ufficiale che tutti aspettavano: Papa Francesco sarà a Molfetta venerdì 20 aprile. Ad annunciarlo poco fa in conferenza stampa è stato il vescovo della diocesi monsignor Domenico Cornacchia: «Annuncio la visita pastorale di Papa Francesco il prossimo 20 aprile», ha detto il prelato.

Il programma della visita

A diffonderlo oggi è stata dalla Sala stampa vaticana. Il Papa partirà in aereo dalle 7.30 da Ciampino per atterrare alle 8.20 all'aeroporto militare di Galatina (Lecce). Da lì ripartirà subito in elicottero per Alessano, città natale di don Tonino Bello nel 1935.

Il pontefice atterrerà alle 8.30, nel parcheggio adiacente il cimitero, accolto da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento e dal sindaco di Alessano, Francesca Torsello. Sosterà in privato sulla tomba di mons. Tonino Bello e saluterà i familiari. Sul piazzale antistante il cimitero incontrerà i fedeli e terrà un discorso.

Alle 9.30 il decollo da Alessano per raggiungere Molfetta, con arrivo previsto alle 10.15 nella zona del porto adiacente il Duomo, dove il Papa sarà accolto dal vescovo mons. Domenico Cornacchia e dal sindaco Tommaso Minervini.

Alle 10.30, la messa concelebrata sul porto di Molfetta, da dove il Papa ripartirà poi in elicottero alle 12 per rientrare in Vaticano alle 13.30.



Le dichiarazioni del vescovo Cornacchia

«Questa è la notizia tanto attesa e gradita ha esordito Monsignor Cornacchia. «Si tratta indubbiamente di un gesto di benevolenza di Papa Francesco versa la nostra diocesi, che per oltre un decennio è stata guidata dal vescovo degli ultimi, avvertendo il contagio della sua vivacità pastorale e della sua carica profetica».

Nel corso della conferenza stampa, a cui hanno partecipato le autorità istituzioni, militari e i rappresentanti delle diocesi, sono stati anche messi in evidenza i vari step che hanno portato alla decisione del pontefice.

«Nell’ultima assemblea generale dei vescovi italiani lo scorso maggio - prosegue il vescovo - nel salutare personalmente il Santo Padre, dando seguito ai suggerimenti del cuore e sicuro interprete dei comuni sentimenti, gli consegnavo una lettera con la quale gli manifestavo il desiderio di una sua pur breve visita pastorale alla nostra diocesi». Sono passati molti mesi ma la fiducia di Monsignor Cornacchia non è mai venuta meno, fino all’ufficialità di queste ore.



