Emergenza abitativa, altre due famiglie finiscono per strada

Altre due famiglie coratine sono rimaste senza un tetto sotto cui dormire. In entrambi i casi, a causa di uno sfratto.

La storia di Sofia

Sofia - nome di fantasia, scelto per tutelare la privacy della famiglia - insieme a marito e figli viveva in un piccolo appartamento in periferia occupato abusivamente. Adesso il legittimo proprietario ha rivendicato i suoi diritti e quindi mercoledì è stata murata la porta d’ingresso e loro sono stati costretti ad andare via. «Sono consapevole del fatto che non fosse giusto stare in quella casa - ammette Sofia - ma se ho scelto di farlo è stato perché non avevo altra scelta».

La sua situazione è critica ormai da tre anni. «L’esecuzione dello sfratto è stata rinviata tante volte, di questo devo dare atto. Il problema però è che non sono riuscita a trovare un’altra sistemazione. Sia io che mio marito non abbiamo una busta paga che faccia da garanzia per il contratto di locazione».

Lo stesso regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare prevede che non vengano accettate le domande di chi in passato ha occupato abusivamente un appartamento.

Di fatto, il problema resta: «non sappiamo dove andare a dormire. Siamo in cinque, con due minori. Gli amici ci stanno aiutando ma non possiamo diventare un peso per gli altri, ognuno ha i propri problemi. Ci stanno aiutando in tanti per cercare di mettere insieme la cifra necessaria a dare un anticipo nel momento in cui qualche cittadino di buon cuore dovesse decidere di affittarci una casa».

Un caso noto ai servizi sociali del Comune

«Conosciamo benissimo la situazione della signora Sofia» conferma l’assessore Antonella Rosito, raggiunta ieri telefonicamente. «Stiamo lavorando per cercare una soluzione vista la tipologia del nucleo familiare e sono al vaglio diverse ipotesi» aggiunge. «Abbiamo proposto alla signora una sistemazione provvisoria per lei e i due figli minori in una comunità di accoglienza». Una ipotesi da subito scartata da Sofia: «non posso accettare di vedere la mia famiglia divisa».

La storia di Giuseppe

Due fotografie pubblicate in un gruppo di Facebook, una breve descrizione di quello che sta accadendo, una sfilza di commenti e i cittadini che si mobilitano. Ognuno a proprio modo.

«Dopo la morte di mio padre non sono riuscito a pagare l’affitto rispettando le scadenze» racconta Giuseppe. «Ho accumulato del ritardo e il proprietario dell’appartamento in cui vivevo con mia moglie e miei due figli (maggiorenni, ndr) ci ha detto che dovevamo andare via».

La notte scorsa la moglie di Giuseppe ha dormito a casa di un’amica. Dopo l’appello lanciato sui social, un albergatore ha poi offerto una camera per una decina di giorni.

Secondo quanto afferma la famiglia, il Comune si è reso disponibile a garantire un contributo economico per le spese del canone di locazione, ma il problema resta sempre lo stesso: trovare una casa. «Senza garanzie nessuno ce la affitta» ripete Giuseppe. «Grazie all’appello lanciato ieri (mercoledì 31, ndr), oggi (giovedì 1, ndr) per fortuna mio figlio ha iniziato a lavorare. Anche io potrei riprendere a breve».

«Anche questa famiglia, come le altre, è seguita dai servizi sociali» specifica l’assessore Rosito. «Ci rendiamo conto che è sempre più difficile riuscire a sottoscrivere nuovi contratti di locazione perché sono necessarie sempre più garanzie. Oggi, va detto, diversamente da prima le agenzie sono anche tenute a sapere se ci sono delle situazioni pregresse di sfratto: questo inevitabilmente crea un “collo di bottiglia” da cui è più complicato venir fuori».