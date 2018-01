Ha solo 19 anni e già può raccontare molto più di tanti altri. Kader Diabate ha conosciuto la prigione ma anche la libertà. E poi il deserto, il mare e la terra. Ieri ha toccato i cuori degli studenti del liceo artistico “Federico II”, durante un’assemblea di istituto “esemplare”. Una di quelle che bisognerebbe augurarsi che si realizzino ovunque.

«Ho condiviso la cena di capodanno con Kader: quando l’ho sentito parlare ho scoperto un mondo» così Rebecca Arbore, uno dei rappresentanti di istituto, spiega com’è nata l’idea. «È un nostro coetaneo ma ha una grande forza di volontà, ci insegna cosa vuol dire impegnarsi per raggiungere un obiettivo. Il nostro scopo è sensibilizzare i ragazzi a scuola e i cittadini in generale rispetto al tema dell’accoglienza e dell’integrazione».

«Io credo che sia sempre meglio parlare “con” gli immigrati più che “degli” immigrati» ha esordito Kader durante l’intervista rilasciata a CoratoLive.it. «È un grande piacere condividere con gli studenti la mia esperienza personale».

È arrivato in Italia su un barcone, il 22 ottobre del 2016. Poi è stato trasferito a Camini, un piccolissimo paese vicino a Riace. In poco tempo ha creato una associazione che si occupa di promozione dei diritti umani, non ha avuto paura di mettere a rischio la sua stessa vita.

«In Africa siamo molto in ritardo per alcuni temi relativi ai diritti umani. Da tempo mi batto per questo, sono anche stato in prigione tre volte. Prima ero solo, adesso siamo 7mila a credere in una rivoluzione sociale che sia possibile senza armi né violenza.

La mia organizzazione ha la sede centrale in Costa d’Avorio. Abbiamo vari progetti, sia legati all’ambiente che all’istruzione. I bambini della mia terra devono poter studiare perché la società si evolva».

Cosa ha lasciato Kader nella sua Africa?

«Sono scappato per non essere vittima di una tradizione stupida. Io sono il figlio maschio più grande di 13 fratelli, solo due mie sorelle sono più grandi di me. Se non trovo lavoro anche loro saranno costretti a lasciare la scuola».

Kader utilizza il termine «tradizioni» per parlare di «mutilazione genitale, obbligo di matrimonio a 16-17 anni, ragazze che devono rimanere a casa senza istruzione, politica tribale che non valuta capacità, competenze, amore per il popolo». E poi aggiunge: «in Africa si muore ancora di malaria: curarsi è un lusso».

Cosa chiede all’Italia e all’Europa?

«All’Europa chiedo di non lasciare da sola l’Italia» risponde Kader senza esitazione. «I ragazzi come me che arrivano dagli altri Paesi del mondo possono essere una ricchezza, non un carico. Vorrei che si aiutasse l’Africa a svilupparsi invece di sfruttarla. Se gli africani avessero una politica educativa, se trovassero occupazione, non andrebbero via dalla loro terra. Io per primo avrei voluto studiare e rimanere lì».

Il futuro di Kader parte da un sogno...

«Un mondo in cui il bianco e il nero possono stare finalmente insieme. Noi vogliamo potervi invitare a scoprire l’Africa e le sue meraviglie».