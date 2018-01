Software, hardware e servizi specialistici: dal Ministero nuovi aiuti alle piccole e medie imprese

Da oggi è attiva l’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e fortemente sostenuta da Confcommercio per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

Le “pmi” hanno la possibilità di richiedere la concessione di un contributo (attraverso un “voucher”) utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e servizi specialistici utili a migliorare l’efficienza aziendale. Per ciascuna impresa c’è la possibilità di beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10mila euro «nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili».

La Confcommercio di Corato mette a disposizione dei propri associati interessati un apposito focal point gestito da Luigi Menduni, presidente di Confcommercio Giovani Corato. Tramite il numero 347.3335888 è possibile ricevere supporto pratico nelle operazioni di presentazione domanda del voucher per la digitalizzazione.

«Siamo a fianco dei nostri associati, quella imprenditoria che silenziosamente lavora e crea ricchezza per il nostro territorio, facendo rete - sottolinea Meduni - A loro, protagonisti economici in prima linea, ci dedichiamo supportandoli anche in questo importante occasione per essere competitivi anche a livello tecnologico».

È già possibile accedere all’apposito portale web per poter preparare la domanda digitale e sarà possibile presentare la propria istanza on-line sino alle 17 del 9 febbraio 2018.

Dopo trenta giorni dallo scadere dei termini, sarà emesso un «provvedimento cumulativo di prenotazione indicante le imprese partecipanti e l’importo dell’agevolazione prenotata». Sarà poi necessario eseguire una nuova procedura informatica per richiedere l’effettiva erogazione con titoli di spesa. Per accedere alla procedura online è necessario possedere la Carta nazionale dei servizi, una casella di posta elettronica certificata (Pec) attiva ed essere registrati nel Registro delle imprese.