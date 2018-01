Carnevale coratino, tre concorsi per gli appassionati

Anche quest'anno la Pro Loco ha pensato ai concorsi collaterali alle sfilate in maschera, per gli amanti del carnevale ma anche della fotografia e dei social network.

Oltre al concorso fotografico, ci sarà il contest instagram e la premiazione della “maschera originale”. Immancabile, ovviamente, la gara tra i gruppi mascherati che sfileranno lungo il corso cittadino.

Rispetto agli altri anni alcune novità sono state apportate al concorso fotografico: quest'anno le foto non saranno pubblicate online prima del verdetto della giuria tecnica, potranno essere visualizzate solo dopo la premiazione ufficiale.

Il contest Instagram

Ha l’obiettivo di valorizzare le tradizioni legate al Carnevale Coratino, all’enogastronomia e agli eventi collaterali. Per partecipare basta postare le foto utilizzando l’app instagram dal 4 al 13 febbraio con gli hastag: #CarnevaleCoratino #WeAreinPuglia #UnpliPuglia

Se il profilo instagram è privato, bisognerà renderlo pubblico per consentire la visualizzazione e la valutazione delle immagini da parte della giuria. Una giuria tecnica, scelta dalla Pro Loco Quadratum, decreterà i vincitori a cui saranno assegnati rispettivamente i seguenti premi in palio:

Primo classificato: smartphone “Vodafone N8” offerto da Vodafone Store J Samart Corato

Secondo classificato: uovo di cioccolato artigianale offerto dal Bar Jolly

Terzo classificato: cofanetto di prodotti Granoro

Quarto classificato: cd del gruppo di musica popolare “Aquarata”

Quinto classificato: buono per la stampa omaggio di 100 foto presso lo studio Giuseppe Ferrara.

Concorso maschera originale

Obiettivo del concorso è la valorizzazione delle maschere che circolano nei giorni di carnevale dandone il giusto risalto. Un incentivo che stimola la partecipazione e la fantasia del pubblico che non partecipa al corteo mascherato. Possono iscriversi una o più persone costituite in gruppo. Previo accordo con l’organizzazione sarà consentito loro di inserirsi nel corteo mascherato.

Le maschere dovranno recarsi all’infopoint della Pro Loco domenica 4 febbraio in piazza Sedile oppure domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio in piazza Cesare Battisti, in concomitanza con gli eventi; servirà compilare il modulo di iscrizione e bisognerà lasciarsi fotografare dal personale della pro loco.

La giuria valuterà la maschera più originale tramite documentazione fotografica e decreterà i vincitori che saranno proclamati in sede di premiazione ufficiale. In palio il primo premio di 100 euro e il secondo, un cofanetto Granoro.

La 21esima edizione del concorso fotografico “Carnevale a Corato”. Il Regolamento

Art. 1. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.

Art.2. È consentito consegnare da 3 a 5 foto scattate con macchina fotografica Reflex, in formato cartaceo dalle dimensioni (20x30) apposte su un cartoncino Nero (30x40) oltre al formato digitale da inviare a carnevalecoratino@prolococorato.it indicando i dati dell’artista e il titolo della foto. Si prega di inviare una mail per ogni foto.

Art. 3. La giuria si riserva il diritto di selezione per le foto che andranno a concorso.

Art. 4. Le foto dovranno essere consegnate senza Copy o watermark e dovranno essere stampate su carta fotografica lucida.

Art. 5. Le iscrizioni e la consegna delle foto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 26 febbraio 2018 presso la sede della Pro Loco Quadratum in Piazza Sedile, 41.

Art. 6. I premi saranno assegnati nel seguente modo:

Primo classificato: € 100 in denaro offerto dalla Pro Loco Quadratum.

Secondo classificato: opera pittorica a quattro mani dagli artisti: Pomarico - Leone.

Terzo classificato: opera di artigianato artistico a cura di Peggy Creazioni

Quarto classificato: cesto di prodotti tipici a marchio Micco;

Quinto classificato: occhiali da sole offerti da Ottica di Gennaro;

Sesto classificato: cofanetto Granoro;

Settimo classificato: stampa omaggio di 100 foto presso lo studio fotografico Giuseppe Ferrara;

Ottavo classificato: abbonamento annuale al mensile “Lo Stradone”

Art. 7. Sarà costituita una giuria tecnica scelta dall’organizzazione, il cui giudizio della è insindacabile, pertanto l’iscrizione al concorso comporta l’accettazione di tale regolamento.

Art. 8. La Pro Loco si riserva il diritto di utilizzare il materiale consegnato ai fini promozionali del Carnevale Coratino.