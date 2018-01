Da ieri ci sono cinque pini in meno su via Sant’Elia. A segnalarlo, per primi, sono stati i residenti della zona: non hanno nascosto il dispiacere per quelle piante che da anni “arredano” la strada che porta alla villa comunale.



Come mostrano le immagini che vi proponiamo nella galleria fotografica, adesso sono rimasti solo altre cinque piante: «in sostanza ne abbiamo tolta una ogni due» spiega Francesco Scantarella, responsabile del verde pubblico comunale.

Da cosa nasce questa decisione?

«Alla base ci sono essenzialmente due motivazioni» spiega Santarella. «In primis si tratta di un intervento che mira alla tutela della sicurezza. I pini che adesso non ci sono più avevano i fusti visibilmente inclinati: c’era il rischio che potessero danneggiare le auto e i passanti. Quella zona della strada, va detto, oltre a fungere da parcheggio viene particolarmente vissuta in occasione della festa patronale di San Cataldo e della fiera».

La seconda ragione è più legata invece ad una questione «estetica». Santarella spiega infatti che «all’epoca della piantumazione non si è tenuto conto della giusta distanza che deve esserci tra un esemplare e l’altro. Ora che i pini rimasti hanno più spazio di sicuro svilupperanno una chioma più folta».

Un intervento su cui già molti hanno avuto da ridire

«Ce lo aspettavamo - conferma Santarella - ma possiamo assicurare che non è il frutto della disaffezione nei confronti del verde pubblico. Al contrario è un intervento che parte da una valutazione tecnico-agronomica».

Ci sono altri interventi in programma?

«Sì - risponde Santarella - presto toccherà alla pineta di viale Armando Diaz. Credo che verranno eliminate non meno di quindici piante, quelle secche o con il fusto incurvato. L’obiettivo è togliere gli alberi in eccesso rispetto allo spazio disponibile, rimarranno solo quelli più belli»