In biblioteca si festeggia "Il Carnevale di Arlecchino"

Il Carnevale, uno degli appuntamenti dell’anno preferiti dai bambini, torna anche quest’anno nella biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani”. La Società Sistema Museo, gestore del Museo della Città e del Territorio e dei servizi aggiuntivi e complementari della biblioteca, organizza il laboratorio didattico e creativo “Il Carnevale di Arlecchino” per scoprire i segreti di un grande artista del Novecento, Joan Miró, ispirato dalla simbologia carnevalesca. Il laboratorio si terrà domenica 4 febbraio alle 17.30 nella sala conferenze della biblioteca, in occasione dell’anteprima della sfilata in maschera.

Il Carnevale ha origini antichissime: è un periodo di rinnovamento simbolico, un evento che collega sacro e profano e che ha caratterizzato l'arte di numerosi pittori dal Rinascimento all'età moderna.

La festa, all’insegna dell’allegria e del divertimento, offre numerosi spunti per realizzare attività creative ed espressive con i bambini. La musica e le canzoni diventano occasione per esprimersi con il corpo; la possibilità di travestirsi consente ai bambini di divertirsi e interpretare diversi ruoli.

L’opera di Miró, scelta per l’attività in oggetto, rappresenta uno stimolo per avvicinare i bambini all’arte e sviluppare la loro sensibilità estetica, la creatività, la fantasia e per educarli al “bello”.

Sono proprio le maschere della commedia dell’arte italiana e ciò che esse rappresentano ad aver interessato artisti come Miró, Picasso, Chagall, Cezanne. Per questo, dalla collaborazione con l’istituto d’istruzione secondaria superiore Federico II "Stupor mundi”, prende vita l’allegra esposizione di sei tavole raffiguranti Colombina, Arlecchino, Gianduia, Capitan Fracassa, Brighella e Gioppino - maschere tradizionali italiane – e opere in cartapesta dipinte a tempera realizzate da docenti e alunni dal dipartimento di inclusione e formazione dello stesso istituto.

L’esposizione sarà allestita prima in biblioteca e poi trasferita presso l’Info-Point di piazza Sedile, dal 5 al 13 febbraio.

L’appuntamento è gratuito con prenotazione obbligatoria.

