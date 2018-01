La simbologia dietro lo stemma del vescovo. La Puglia lo accompagnerà a vita

“Messis quidem multa” sono le parole scelte dall’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo per il motto episcopale. Il motto riprende le parole dell’Evangelista Luca “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai nella sua messe”. Queste le parole di Gesù agli altri 72 discepoli, prima di inviarli in tutte le direzioni per predicare la Parola di Dio alle genti.

Nello stemma scelto dal vescovo c'è una simbologia che si porterà dietro per tutto il ministero. La croce astile arcivescovile, detta anche “patriarcale”, è l’ornamento esterno caratterizzante lo stemma di un Arcivescovo, oltre i 20 fiocchi verdi pendenti, e identifica la dignità arcivescovile. In basso ritroviamo il fascio di spighe di grano che richiama il fil rouge della vita e del ministero sacerdotale dell’Arcivescovo. Il granaio richiama la Puglia, granaio d’Italia.

Al centro sono rappresentate le colline e le valli, riferimento al paese natale Valmontone (Vallis montanae), città adagiata su colli e valli. Incontriamo poi una stella piccola, che sovrasta il paesaggio, che richiama il cielo stellato dei tanti campi scuola che hanno segnato la storia vocazionale dell’Arcivescovo. In alto, la stella a 8 punte, riferimento alle Beatitudini e simbolo di Gesù.

Lo stemma lo accompagnerà per tutto il ministero e potrebbe cambiare soltanto in caso di nomina a Cardinale e si aggiungerebbe la parte araldica se dovesse divenire Pontefice. Questo stemma, in cui compare un riferimento alla Puglia, lo accompagnerà a vita.