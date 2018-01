Il Rotary per gli adolescenti, "Insieme per la sicurezza stradale"

La sicurezza stradale è uno dei temi più importanti e delicati che coinvolge tutta la società civile visto che, secondo un rapporto Oms recentemente pubblicato, gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte tra gli adolescenti.



Per questo motivo il Rotary Club di Corato ha organizzato per domani, sabato 27 gennaio, alle 18 un incontro dal titolo "Insieme per la sicurezza stradale". L’appuntamento è nella sede del club, in larghetto San Benedetto.

A dare il proprio contributo saranno due esperti di circolazione e di sicurezza stradale. Giuseppe Loiodice, rotariano e vice comandante della Polizia Locale di Corato, e Giuseppe Gadaleta, delegato della Associazione italiana dei professionisti per la sicurezza stradale.

Si discuteranno di tutte quelle situazioni e comportamenti che potrebbero essere potenzialmente pericolose sulla strada. La cittadinanza, in particolare gli adolescenti e i loro genitori, è invitata a partecipare.

Nonostante gli sforzi delle compagnie automobilistiche che lavorano per aumentare i sistemi di sicurezza delle autovetture e delle forze dell'ordine che effettuano un controllo capillare del territorio, il numero di incidenti che provocano danni irreversibili alle persone coinvolte resta molto alto.

Ed il problema principale è che per lo più questi incidenti sono evitabili in quanto derivano da distrazioni e manovre pericolose riconducibili non solo ai conducenti delle autovetture, ma anche ai pedoni, ai ciclisti e motociclisti. È fondamentale moltiplicare le azioni che portano ad una maggior consapevolezza delle insidie della strada.