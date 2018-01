Studenti in teatro per Amatrice, devoluti circa 2mila euro per ricostruire una scuola

Andare a teatro e, allo stesso tempo, tendere la mano al Comune di Amatrice. Con questo duplice scopo, sviluppare sia la coscienza storica che lo spirito solidaristico tra le Comunità, nei mesi scorsi l’amministrazione comunale di Corato, su iniziativa dell’assessorato alla pubblica istruzione, ha coinvolto i ragazzi delle scuole medie cittadine in una iniziativa didattico/sociale.



Gli studenti hanno partecipato ad uno spettacolo teatrale devolvendo poi l’incasso in beneficenza per la ricostruzione della scuola “Romolo Caprarica” nel Comune di Amatrice, distrutta dal sisma.

«L’idea – spiega l’assessore Mara Zezza – è stata quella di coinvolgere i giovanissimi in questa iniziativa di solidarietà verso i loro sfortunati compagni di Amatrice, proponendo di assistere ad uno spettacolo teatrale sulla storia delle nostra città: per questo abbiamo coinvolto il Teatro delle Molliche ed il regista Francesco Martinelli con lo spettacolo “In mezzo allo Stradone”.

Lungo il corso cittadino, in un breve percorso di strada sempre affollato e frequentato, sono infatti presenti monumenti importanti che vanno riscoperti e conosciuti, dato che raccontano un secolo di Storia di Corato e dell’Italia».

E così gli alunni delle scuole “De Gasperi”, “Giovanni XXIII”, “Santarella” ed “Imbriani” hanno assistito «con grande interesse a questo spettacolo, sapendo di vivere nello stesso istante un momento di apprendimento ed un momento di solidarietà: l’incasso di questa iniziativa, per un totale di 1893,53 euro, è stato devoluto in beneficienza per la ricostruzione della scuola “Romolo Capranica” di Amatrice, distrutta dal terremoto dell’agosto 2016» scrivono dal Comune.

«Quando l’assessore alla Pubblica Istruzione Mara Zezza propose alla Giunta Comunale questa iniziativa – spiega il sindaco, Massimo Mazzilli – ne fui subito entusiasta, e presi immediatamente contatto con il collega Sergio Pirozzi, Sindaco di Amatrice.

Lui stesso rimase colpito per il gesto, ringraziando a prescindere la comunità coratina, soprattutto per lo spirito di solidarietà espresso. Riporto il simbolico abbraccio alla nostra Comunità che il Sindaco Pirozzi mi ha invitato a porgervi in un breve colloquio telefonico».