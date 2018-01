Il Centro Italo Venezuelano torna in piazza «per il rispetto dei diritti umani»

Dopo la giornata internazionale dell’abbraccio, il Centro Italo Venezuelano torna a far sentire la propria voce. Sabato prossimo, 27 gennaio, dalle 17 l’associazione sarà in piazza Simòn Bolivar: darà vita ad una manifestazione pacifica per il rispetto dei diritti umani e per il ripristino della democrazia in Venezuela.



«La situazione lì è peggiorata. È inammissibile la sofferenza di migliaia di bambini, anziani, donne e uomini. Mancano medicine e alimenti.

L'importanza di portare avanti questa iniziativa - scrivono dal Centro - risiede nella nostra responsabilità di far conoscere al mondo la situazione venezuelana per generare impatto e supporto internazionale. Il Venezuela ha bisogno di noi oggi più che mai».