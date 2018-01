Mons. D'Ascenzo entra ufficialmente nell'Arcidiocesi: il programma della cerimonia

Mons. Leonardo D’Ascenzo, nuovo Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, che domenica 14 gennaio ha ricevuto l’ordinazione episcopale, farà il suo ingresso ufficiale nella circoscrizione ecclesiastica pugliese a lui affidata il 27 gennaio a Trani, sede dell’Arcidiocesi.

Venerdì 26 gennaio a Trani, nella Cripta di San Nicola il Pellegrino della Cattedrale, alle 11 si terrà una conferenza stampa di illustrazione del programma di ingresso in Arcidiocesi e nelle città che compongono quest’ultima.

Ai giornalisti accreditati sarà distribuita il nuovo numero del mensile diocesano In Comunione, tutto dedicato all’ordinazione e all’ingresso dell’Arcivescovo, nonchè i pass per poter seguire i vari passaggi dell’ingresso e di inizio del ministero pastorale di Mons. D’Ascenzo.

Alla conferenza stampa prenderanno parte Mons. Giuseppe Pavone, Amministratore Diocesano, Don Mauro Dibenedetto, Direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, Don Domenico Gramegna e Don Giuseppe Abbascià, della Segreteria organizzativa diocesano, Don Nicola Napolitano, Rettore della Cattedrale, Diacono Riccardo Losappio, Direttore Ufficio stampa diocesano e dell’Ufficio cultura e comunicazioni sociali.

La diretta televisiva sarà curata da Teledehon (canale 18) a partire dalle 15.15. Si prevede un afflusso di fedeli abbastanza considerevole, anche dalla Diocesi di Velletri-Segni. I fedeli che non riusciranno a trovare il posto in Cattedrale, potranno seguire la concelebrazione eucaristica nelle due cripte della Cattedrale per il tramite di due schermi giganti.

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maria Antonietta Cerniglia, ha incontrato nella giornata di lunedì 22 gennaio, presso il Palazzo del Governo di Barletta, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Comuni di Barletta e Trani, dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e dei Vigili del Fuoco per definire le misure di sicurezza in vista della cerimonia di insediamento di S.E. Reverendissima Monsignor Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, in programma il 27 gennaio a Trani, e della cerimonia di accoglienza prevista il 28 gennaio a Barletta.

L’incontro ha consentito di definire l’apparato già delineato nella precedente Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia dello scorso 19 gennaio, con l’obiettivo di assicurare l’ottimale attuazione del sistema di sicurezza previsto dalle recenti direttive in materia.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno definite in seno ad appositi rispettivi tavoli tecnici che si terranno, a cura del Questore di Bari, con la partecipazione delle componenti interessate.

Il programma



ore 15.00, PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA

Saluto e accoglienza dell’Arcivescovo da parte dell’Amministratore diocesano e del Sindaco della Città

ore 15.15, CENTRO CARITAS DIOCESANA

Saluto al gruppo delle immigrate e visita dell’Opera di carità “Dormitorio Mons. Pichierri”

ore 15.45, PIAZZA S. REGIA UDIENZA

Saluto alle Autorità civili e militari

ore 16.30, CHIESA DI S. GIOVANNI

Saluto al Clero diocesano e religioso, ai diaconi, ai seminaristi e ai rappresentanti della vita consacrata

ore 17.00 BASILICA CATTEDRALE

Solenne Concelebrazione Eucaristica per l’inizio del suo ministero pastorale