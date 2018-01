Dal Rotary una borsa di studio per i leader di domani

Anche quest’anno il Rotary Club Corato finanzia una borsa di studio per la partecipazione al "Ryla 2018. Leadership e cooperazione per uno sviluppo sostenibile del territorio. Distretto 2120".



Cosa è Ryla? Il Rotary youth leadership awards è il programma a favore delle nuove generazioni che ha l’obiettivo di contribuire a formare “leader” del futuro individuando giovani che per caratteristiche personali abbiano capacità intellettuali, volontà di crescita, senso di responsabilità non comuni.

«Abbiamo deciso di coinvolgere giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni particolarmente meritevoli – scrivono dal Rotary di Corato - Vogliamo offrire loro la possibilità di crescita personale e professionale per aspirare ad un ruolo attivo nella società del futuro.

Il tema “Ryla 2018”. “Leadership e cooperazione per uno sviluppo sostenibile del territorio” si pone lo scopo di incoraggiare i giovani a raggiungere un responsabile ruolo di leadership nelle loro future attività e far loro comprendere che l’impegno nel conseguire competenze professionali non può essere disgiunto da un comportamento etico in un’ottica di cooperazione e sostenibilità.

“Ryla 2018” si svolgerà dal pomeriggio del 20 marzo alla mattina del 24 marzo, nella struttura internazionale Mediterranean Agronomic Institute of Bari, Ciheam, a Valenzano.

Il programma preliminare includerà sessioni di formazione alla leadership tenute dal Gen. Del Col e dal Ten. Col. D’Elia. Parteciperanno come relatori: la dottoressa Mariarita Costanza, cofondatore e Cto di Macnil, il dottor Antonio Squeo, Hevolus, la dottoressa Nunzia Porzio, il generale Pasquale Preziosa, il dottor Vito Santarcangelo, attività di coworking presso l’Impact Hub. Sono in programma visite guidate ad aziende, fra cui Di Leo a Matera, Frantoio Galantino a Bisceglie, FlorPagano a Ruvo, Blackshape a Monopoli.

I partecipanti, come di consueto, per il tempo della manifestazione saranno ospitati presso l’hotel “Moderno” di Bari. La quota di partecipazione è pari a 500 euro, lo stesso importo previsto dalla borsa di studio del Club Rotary Corato. Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo mail info@rotarycorato.it. Termine ultimo di presentazione della domanda il 4 febbraio attraverso l’apposito form.