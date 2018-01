Veicoli sotto controllo, oggi sarà attivo lo “street control”

Più controlli oggi sulle strade della città. Dalle 9 alle 12 sarà attivo il servizio di accertamento delle violazioni in materia di copertura assicurativa e revisione dei veicoli mediante l’utilizzo dello strumento “street control”.



Eventuali sanzioni amministrative saranno irrogate ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada.

La nuova tecnologia – presentata nel mese di dicembre - è in grado controllare in tempo reale se un veicolo è provvisto di copertura assicurativa, o è stato revisionato o, ancora, se è parcheggiato in divieto di sosta.

La verifica viene effettuata attraverso una telecamera montata sulla tettoia della volante che, mentre la pattuglia percorre le strade della città, è in grado leggere le targhe dei veicoli ed effettuare il controllo attingendo ai dati della Motorizzazione.

Come funziona

La telecamera è montata sull’angolo anteriore destro della tettoia della volante e, all’interno, è collegata ad una sorta di tablet sul quale compaiono le immagini e i dati. «Prima di partire lo “street control” viene impostato e inclinato in base al tipo di controllo che deve essere effettuato» ha spiegato il comandante Milillo durante un giro illustrativo sulla volante. «Man mano che la pattuglia procede e inquadra le targhe dei veicoli, sul tablet compaiono in tempo reale le icone che indicano l’esito del controllo, a seconda della regolarità o meno dell’assicurazione o della revisione: il verde indica che è tutto regolare, mentre il rosso ravvisa un’anomalia. Se per qualche motivo la telecamera non riesce a leggere la targa, l’icona si colora invece di arancione.

Nel caso in cui venga rilevata un’anomalia, non vengono erogate sanzioni in automatico, ma iniziano i relativi approfondimenti che variano in base al tipo di controllo. Se si tratta di un veicolo in marcia, occorre di regola effettuare una contestazione immediata. Lo stesso avviene nel caso in cui vi sia un veicolo in divieto di sosta con il conducente all’interno.

Negli altri casi, invece, quando l’agente tornerà al Comando, scaricherà tutti i dati registrati dalla telecamere e completerà l’accertamento per capire se l'infrazione è confermata oppure no. Invitando il conducente, ad esempio, a mostrare i documenti per avere contezza della effettiva situazione del veicolo. Se l'anomalia è confermata, parte quindi la sanzione.