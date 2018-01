Non solo una consegna di borse di studio. L’iniziativa della Fondazione De Benedittis per questo sesto anno di programmazione cambia periodo di svolgimento e nome, passa da “Un Natale di solidarietà” a “Il coraggio della solidarietà”. Sottolinea come la cultura, anche in questo tempo di sovraesposizione informativa, richieda un atto di coraggio, proprio come quello dimostrato da Luigi De Benedittis.

«Per la prima volta abbiamo deciso di non inserire la cerimonia di consegna all'interno del periodo natalizio, in modo da permettere al mondo della scuola di partecipare attivamente». Ha spiegato don Gino Tarantini dopo i ringraziamenti di rito alle istituzioni, alle associazioni e agli ospiti.

I ragazzi premiati

Annarita Petrone del liceo classico “Oriani”, Vito Varesano dell’istituto professionale “Tandoi”, Gabriele Mecja dell’istituto tecnico “Tannoia”, Sonia Marasciuolo del liceo artistico “Federico II stupor mundi”. È a loro che quest'anno la fondazione “Luigi e Maria De Benedittis” ha consegnato le borse di studio: sono quattro giovani meritevoli individuati nelle classi terze delle scuole superiori coratine.

La cerimonia di consegna

È stato il giovanissimo Giuseppe Santarella, con le sue note al pianoforte, a dare avvio alla serata di premiazione all’interno della sala verde del Comune nel pomeriggio di ieri.

Anche quest'anno la serata è stata presentata dalla professoressa Monica Tomasicchio che ha ceduto la parola agli ospiti della manifestazione: don Gino Tarantini e Giuseppe De Benedittis rispettivamente, presidente e presidente onorario della Fondazione, Annamaria De Benedittis, nipote del benefattore, Clementina Abbattista, Corrado De Benedittis e l'avvocato Luigi Rosito. Tra gli ideatori della cerimonia anche Angela Pisicchio, responsabile del “Presidio del libro” di Corato ed il professor Riccardo Mazzilli.

Don Gino Tarantini ha illustrato tutti i progetti che nel corso del 2017 si sono tenuti all'interno della sede della fondazione in via Matteo Renato Imbriani 35, quella che fu anche casa di Luigi e Maria, come il primo corso di “Donatori di voce” in collaborazione con l’associazione “I presidi del libro”, per promuovere ed insegnare l’arte della lettura ad alta voce che rappresenta condivisione e incentiva la lettura collettiva.

La Fondazione “Luigi e Maria De Benedittis”

La Fondazione è nata dalla volontà del signor Luigi, il quale - non avendo ricevuto l’educazione che avrebbe voluto e non avendo figli - decise di offrire la possibilità di continuare gli studi ai giovani più meritevoli ed in difficoltà. Lo fece attraverso la creazione di questa fondazione, indicandone anche la composizione del direttivo e gli obiettivi.

Quella del De Benedittis è la storia di un uomo che ha fatto del lavoro il suo obiettivo primario. Con sacrificio e studio, nonostante avesse interrotto la sua carriera scolastica alle scuole medie (il vecchio avviamento), è riuscito con determinazione e costanza a raggiungere buoni risultati nel settore agricolo.

«Spesso mio zio andava in biblioteca per leggerete ed informarsi sul mondo della finanza; approfondendo ciò che era scritto sulle pagine finanziarie ed i giornali, ha potuto mettere da parte del denaro soprattutto per permettere alla famiglia di provvedere alla sorella malata Maria» ha raccontato Giuseppe De Benedittis, nipote di Luigi.

Un appuntamento, quello della consegna delle borse di studio, che negli anni ha fatto sì che il duro lavoro e la generosità di Luigi De Benedittis permettessero a ragazzi capaci, di continuare gli studi con la giusta serenità.