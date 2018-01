Una mano tesa per le «famiglie ferite»

Perché le famiglie ferite non vanno lasciate sole. Da questa convinzione nasce l’iniziativa pensata per oggi, alle 19.30, nel salone della parrocchia Santa Maria Greca che si trova in via Leonello.



«L’iniziativa è stata promossa dalla Zona pastorale San Cataldo per offrire un’occasione di confronto, ma soprattutto di accompagnamento ai coniugi separati, divorziati o che vivono un momento di crisi dichiara don Giuseppe Lobascio, consultore diocesano.



«Abbiamo già vissuto un primo appuntamento allo scopo semplicemente di incontrarci. Con questo secondo incontro daremo il via al percorso che si snoderà in altre successive tappe».