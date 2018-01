Come da tradizione Corato ieri ha festeggiato la sua Polizia Locale in occasione di San Sebastiano, suo santo protettore. Dopo la celebrazione nella parrocchia di San Giuseppe, officiata da Don Gianni Cafagna, la sala consiliare di Palazzo di Città ha accolto le forze della Polizia Locale, rappresentanti delle altre forze dell'ordine, associazioni e vigilanza privata.

All’elenco delle attività svolte dal corpo di polizia locale ha fatto seguito l’amara riflessione del comandate Milillo: «servirebbe una specializzazione in ciascun ambito ma la ristrettezza delle unità lavorative non ce lo consente». Della stessa opinione il sindaco Mazzilli: «abbiamo un bisogno disperato di altri operatori, siamo allo stremo. Dovremmo averne 70, ne abbiamo 27: mi vergogno a dirlo, sono mortificato. In tanti dei nostri uffici, siamo pochi e in servizio da diversi anni: questo rende ancora più pesante il servizio. Dobbiamo essere messi in condizioni di assumere i giovani».

La presenza degli uomini e delle donne in divisa «deve dare un senso di sicurezza» ha auspicato Milillo nella conclusione della sua relazione, a cui anche il vicesindaco Scaringella ha dato il benvenuto.

«Vedo in voi donne e uomini che fanno questo lavoro con passione - ha detto il sindaco Mazzilli - Nelle emergenze diventiamo un meccanismo complesso con un solo obiettivo: soddisfare il bisogno della comunità». Tra gli altri particolarmente sentito e appassionato il ricordo del 12 luglio, la principale tra le emergenze affrontate fra il 2016 e il 2017.

Parlando poi delle novità immancabile la sottolineatura al nuovo regolamento, ai nuovi gradi, l’inserimento dell’area “protezione civile”, alle nuove attrezzature.

I nuovi titoli. Giuseppe Loiodice (commissario superiore); Giuseppe Di Pietro (commissario); Michele Zitoli, Paolo Loizzo, Francesco Marzocca, Luigi Nocca e Savino Lamarca (ispettori superiori); Cataldo Quatela, Pasquale Lops, Domenico Perrone, Francesco Tarricone, Nunzia Maldera (sovrintendente capo); Vincenzo Quatela, Michele Bucci (sovrintendente); Grazia Tandoi, Raffaele Leone, Sandra Di Gioia (vicesovrintendente); Giuseppina Perrone e Cristina Lupo (assistenti).



Gli encomi. A Luigi Perrone; Luigi D'Introno, Pasquale Antonio Casieri; Salvatore Mastrorillo; Nicola D'Introno; Leonardo Miccoli; Maria Iurilli; Rosanna Tedone; Antonella Rosito; Francesco Scaringella; Gaetano Nesta; Mara Zezza; Giulia Tandoi; Concetta Mancini; Marcello Tandoi; Luigi Musci; Luigi Quercia; Isabella Casalino; Gino Rapanaro; Vincenzo Marzocca; il comando stazione Carabinieri Corato; il comando stazione Carabinieri Forestale Corato; il commissariato di Polizia di Stato di Corato; il comando compagnia Guardia di Finanza di Trani; le Guardie Campestri; l'I.M.E.V.I.; la Vigilanza Giurata; i Vigili del Fuoco distaccamento di Corato; i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bari; le aziende Global Cave; A.S.I.P.U.; Enoteca Tarantini; Gel.Cor.; Appia Antica Petroli; O.C.M. di Pasquale Olivieri e le associazioni di volontariato Croce Bianca Coratina; Confraternita Misericordia Corato; Ali del Soccorso; Res; Rangers d'Italia Corato; Ser Corato; Guardie Ambientali d'Italia Corato.