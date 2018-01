Polizia locale, il sindacato Csa: «Il nuovo regolamento è illegittimo»

Ieri la organizzazione sindacale Csa Puglia ha inviato al sindaco, al segretario generale e al comandante della polizia locale di Corato, una nota per segnalare la «illegittimità dell’approvazione del nuovo regolamento della polizia locale» recentemente varato dalla giunta comunale.

Secondo il Csa, la causa della illegittimità starebbe proprio nell'organo che ha approvato le nuove norme: la giunta e non il consiglio comunale, come invece dovrebbe essere in base a quanto asserisce l'organizzazione sindacale.

Per questo lo stesso sindacato ha chiesto al Comune che questa mattina non proceda alla consegna dei nuovi distintivi di grado al personale della polizia locale di Corato e, invece, avvii l'iter per l'approvazione in consiglio.

«Siamo a conoscenza - scrive nella missiva il segretario regionale Csa, Sebastiano Zonno - che in occasione della manifestazione della celebrazione del patrono della polizia locale San Sebastiano, verranno attribuiti e consegnati i nuovi distintivi di grado al personale della polizia locale di Corato.

Come già formalmente comunicato in occasione dei vari incontri di delegazione trattante, si precisa che il regolamento di polizia locale deve essere approvato dal consiglio comunale e non dalla giunta come invece accaduto il 31 dicembre scorso con atto giuntale 143. In occasione dei suddetti incontri veniva anche data copia della sentenza numero 309 del 30 ottobre 2017 del Tar Pescara con la quale la organizzazione sindacale Diccap-Sulpl vinceva tale ricorso per la stessa motivazione.

Pertanto si comunica di evitare tale procedura e di avviare formalmente l’iter per la regolare approvazione consiliare ed assegnazione dei nuovi distintivi di grado, tenendo conto anche delle nuove assunzioni. Il perdurare di tale comportamento vedrà costretta la organizzazione sindacale a intraprendere azioni atte all’annullamento di tale illegittimità».