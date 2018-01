Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Caseificio Maldera sulla questione del Caseificio Pugliese, emersa durante l'ultimo consiglio comunale di ieri.



«Nel corso dell’ultimo consiglio comunale - scrive l'azienda - il consigliere del Pd Vito Bovino ha concluso un suo intervento facendo riferimento al “Caseificio Pugliese” e alle ruspe che lo stanno abbattendo, associandolo ad un simbolo di fallimento del sindaco Mazzilli.

Ebbene sì, quelle ruspe sono un simbolo ma un simbolo di rinascita e non di distruzione. Infatti, si tratta di lavori di adeguamento sismico e strutturale finalizzati a riattivare le produzioni lattiero casearie in quello storico sito.

L’imprenditore Giuseppe Maldera, quale amministratore della società “Caseificio Maldera srl” ha deciso di investire e di rischiare in prima persona nella rinascita di quella che era un’eccellenza della nostra città.

Pertanto, associare l’immagine di quelle ruspe ad un fallimento non solo è una falsità ma è mortificante per quegli imprenditori, come Maldera, che ogni giorno lottano per mantenere in piedi le proprie imprese, per farle crescere e per assicurare un lavoro ai propri dipendenti.

Non vogliamo un pubblico ringraziamento, ma non meritiamo di essere denigrati».