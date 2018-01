Oggi è il giorno di un’altra inaugurazione importante per l’artista coratino Vincenzo Mascoli. Alle 19 si sono aperte le porte della mostra “Mascoli in Rock”, una personale d’Arte contemporanea a cura dell’internazionale marchio Volkswagen Zentrum Bari nella prestigiosa Sala Murat di Bari.



Volkswagen Zentrum Bari per l’attesissimo evento di lancio del primo crossover compatto della gamma Volkswagen, T-Roc, ha scelto di riservare alla propria città un’esperienza esclusiva direttamente nel cuore del centro urbano, allestendo presso lo Spazio Murat un TemporaryStore #BariisRoc dedicato alla presentazione della nuova auto dal 20 al 28 gennaio.

In questo straordinario contenitore dedicato alla divulgazione della cultura contemporanea la storica concessionaria barese del brand Volkswagen potrà offrire ai visitatori tutti i dettagli di questa vettura “BornConfident”, nata cioè sicura di sé nel design e nella ricercata dotazione tecnologica che offre i più evoluti sistemi di assistenza di guida di serie già nella versione base.

Per Volkswagen Zentrum Bari questa iniziativa è l’occasione per rafforzare il legame con la città divenendo luogo di incontro per parlare di auto, arte, bellezza e musica. L’azienda ha voluto accogliere in occasione di tale manifestazione la personale di Mascoli, giovane talento coratino le cui opere dallo stile accattivante ed inconfondibile sono apprezzate e premiate oggi in tutto il mondo.

Mascoli ha realizzato Per Volkswagen Zentrum Bari un’opera d’arte unica, che unisce l’amore del gruppo Volkswagen per la città all’amore per lo stile del marchio Volkswagen nel passato, nel presente e che con T Roc si proietta nel futuro.

L’opera verrà presentata in esclusiva dall’artista il 19 gennaio durante la serata di presentazione e non sarà l’unica sorpresa che Volkswagen Zentrum Bari ha pensato per rendere attrattivo il Temporary Store unendo alle auto eccellenze del territorio legate al mondo della musica, gastronomia, artigianato e tecnologia. Event-Partners dell’iniziativa, Tormaresca, MaxDivani e Caffè Nino Battista

Sembra quasi che la definizione “lovemark” di Kevin Roberts, tanto cara a chi fa marketing di professione, fosse modellata a proprio piacimento da Mascoli dandone una sua personale definizione e lo fa, consciamente o meno, ironizzando con la sua opera proprio sullo spot “Volkswagen Kids Dreams” dove i pubblicitari Volkswagen, in uno slancio di umiltà, ci offrono una carrellata di bambini che desiderano qualsiasi tipo di auto tranne proprio una Volkswagen.

L’opera commissionata rientra a pieno nel mondo stilistico e nella progettazione artistica dell’Artista Mascoli, presenta anche caratteristiche tipiche della baresità, tributo alla città voluto dall’artista e dal committente quale atto d’affetto e legame indissolubile.

Per Vittorio Sgarbi: «sigle, icone, loghi che giungono ad abitare nell'inconscio e a convivere con quegli stessi miti dai quali provenivano, confondendosi con essi in un continuo meccanismo di specchi riflettenti. Galleggiare, stare in superficie senza essere superficiali, ecco il grande azzardo dell'arte di Lodola; perché il piacere è qualcosa di rapido e di evanescente, esiste solo se non si va a scavare nelle nostre complicazioni, nelle nostre intricate psicologie, nelle nostre eterne insoddisfazioni».

Cosa siamo diventati, rispetto al grande flusso oggi dilagante? È questa, credo, la domanda di fondo che si pone Mascoli e su cui ci invita a riflettere «riconoscendo all'arte, la sua arte, una prerogativa speciale, la capacità di bloccare ciò che di per sé tenderebbe a essere un panta rei in continuo movimento e a lasciare segni sempre più labili nella nostra coscienza, individuale e collettiva».