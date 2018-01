Carnevale coratino, la Pro Loco: «Per farlo crescere serve il sostegno delle aziende»

Perché cresca, il Carnevale coratino ha bisogno del sostegno di tutti, dei i cittadini, delle istituzioni e delle aziende. Per questo la Pro Loco “Quadratum” - da sempre in prima linea per l’organizzazione della manifestazione - si rivolge al territorio: «è fondamentale per noi continuare a far crescere questa importante iniziativa socio-culturale, andando a sensibilizzare tutte le realtà. Chiediamo la disponibilità a sostenere l’evento con un contributo economico».

Le attesissime sfilate tradizionali di carri allegorici e gruppi mascherati si terranno nelle giornate di domenica 11 e martedì 13 febbraio e percorreranno le vie principali del centro cittadino.

La storia del Carnevale a Corato

«La celebrazione del Carnevale - scrive il presidente della Pro Loco, Gerardo Strippoli - è un elemento profondamente radicato nella vita socioculturale di Corato: risalgono alla fine dell’Ottocento le prime memorie di allegre e affollate feste carnevalesche, riproposte con regolarità anche nel corso del secolo seguente.

Tuttavia il carattere improvvisato di queste celebrazioni le portava spesso a trasformarsi in episodi di violenza e vandalismo da parte di gruppi isolati; da ciò la necessità di istituzionalizzare le celebrazioni e programmare un Carnevale cittadino che fosse ottimamente organizzato senza però rinunciare al puro e sano divertimento. Ciò divenne realtà nel 1978, anno in cui fu creato il “Carnevale Coratino”, grazie all’intuito della Pro Loco “Quadratum”, condiviso dall’amministrazione di allora e trasformatosi ben presto in un irrinunciabile appuntamento annuale.

Nel corso degli anni questa manifestazione è infatti diventata un elemento fondamentale nella vasta offerta culturale della città, capace di avere fortissima risonanza su tutta la comunità e sui paesi limitrofi.

Il Carnevale Coratino si è via via arricchito di caratteri propri che lo distinguono dalle altre celebrazioni carnascialesche regionali. L’anima delle tradizionali sfilate carnascialesche sono gli allegri e nutriti gruppi mascherati, facenti capo alle scuole cittadine, alle associazioni territoriali, alle parrocchie e a privati, che invadono le strade insieme alle maschere tipiche e ai tradizionali carri allegorici in cartapesta.

Il Carnevale Coratino è dunque molto più di una semplice manifestazione culturale: è un’importante momento socializzante per la città di Corato, che attraverso lo spirito del Carnevale può al tempo stesso esprimere la sua identità e le sue tradizioni e aprirsi al territorio».

Nel 2018 la manifestazione raggiunge il traguardo della sua 39esima edizione; per l’occasione è stato approntato un ricco programma di iniziative e progetti innovativi, legato alle note tradizioni, ma che possa altresì essere un evento di richiamo per il territorio circostante con ricadute in termini di crescita socioculturale, economica e turistica per la città».