Comunicazione e disturbi nel linguaggio dei bimbi, tutto quello che c’è da sapere

“Uguali... ma diversi. Salta l’ostacolo”. Si intitola così il convegno organizzato dalla scuola “Fornelli” sull’importanza della comunicazione come chiave di lettura per capire i bambini, in classe e in famiglia.



«Esistono vari tipi di comunicazione così come, talvolta, insorgono varie difficoltà che il genitore non sa come gestire e affrontare. Oggi in una società in cui la tecnologia la fa da padrone tendendo ad allontanare e talvolta a sminuire le relazioni interpersonali, nasce l’esigenza di affrontare le varie sfaccettature della comunicazione attraverso una chiave di lettura scientifica che possa essere da supporto sia ai docenti che alle famiglie». Da qui l’idea del convegno in programma per domani, venerdì 19 gennaio, alle 17.30 nel teatro comunale.

Tutti i bambini «sono uguali ma al tempo stesso ogni bambino ha una sua diversità, una sua peculiarità e delle difficoltà che, se affrontate con la giusta metodologia, possono essere risolte» precisano dalla scuola.

Sul palco del comunale - insieme alla giornalista Mariagreca Colamartino che modererà l'incontro - saliranno esperti, medici, psicologi e docenti: relazioneranno sui vari ambiti della comunicazione fino ad arrivare ai disturbi più comuni del linguaggio. Per aiutare i genitori a capire meglio i propri figli si lascerà spazio al dibattito finale in cui si potranno formulare domande su dubbi e problematiche.