C'è una casa (provvisoria) per Antonio e la sua famiglia: «Grazie»

Ha vinto la solidarietà. Antonio e la sua famiglia finalmente stanotte dormiranno in un letto, tutti nella stessa casa.

La storia che abbiamo raccontato questa mattina ha raggiunto i cuori dei cittadini. Corato ha risposto, come sempre fa nei casi di necessità.

All’indirizzo della nostra redazione sono arrivate telefonate e messaggi di persone con un unico desiderio: mettersi a disposizione. C’è chi ha offerto un alloggio temporaneo a titolo gratuito, chi ha pensato al cibo ed ai vestiti, chi - con grande cuore - ha pensato di incontrare Antonio e la sua famiglia per passare del tempo con loro e vivere dei momenti in compagnia. E poi, pensando al domani, c’è stato anche chi ha proposto un lavoro.

La ricerca non si ferma. La casa in cui abbiamo accompagnato Antonio con sua moglie e le bimbe è solo una sistemazione provvisoria. L’obiettivo resta quello di trovare un’abitazione da affittare.

A chi vuole offrire aiuto, di qualunque genere, chiediamo di scrivere all’indirizzo email redazione@coratolive.it o inviare un messaggio whatsapp (di testo o vocale) al numero 3892.170180.

Questo, intanto, è il tempo della gratitudine. «Non ci sembra vero dopo tutto quello che abbiamo passato» ci dicono mentre, quasi increduli, guardano la casa e pensano a come sistemarsi. Finalmente sui visi dei genitori compaiono i sorrisi, le ragazze si organizzano per i compiti prima e per giocare poi.

Di sicuro questa è solo un’altra pagina di una lunga storia. Si riassume in questa stretta di mano. In quegli occhi che scegliamo di non mostrarvi ma che, da soli, avrebbero detto molto più delle parole.