Con le mani che parlano, senza usare mezzi termini. Andando subito al sodo. Puntando allo stomaco, come gli occhi delle bimbe che arrivano al cuore. Sempre con dignità.

Così voglio raccontare la storia di Antonio e delle tre donne della sua famiglia, sua moglie e le due figlie. Tutti insieme vivono in macchina ormai da circa dieci giorni: dormono e mangiano lì, senza avere a disposizione i servizi igienici.



L’auto è uno spazio che Antonio conosce bene, lì conserva sia gli attrezzi da lavoro che il cibo. Lui ha iniziato a “dormirci” dentro prima di tutti, otto mesi fa. Le virgolette sono d’obbligo visto che le ore di riposo che riesce a mettere in fila sono davvero poche: alle 4 del mattino si alza per andare a lavorare in campagna. Per il resto della notte si preoccupa di stare attento alla sicurezza della sua famiglia.

Perché tutto questo? «Otto mesi fa abbiamo ricevuto lo sfratto dalla casa che avevano in affitto con un regolare contratto. La Asl l’ha dichiarata inagibile e i proprietari non provvedevano a realizzare gli interventi strutturali necessari. Per circa sei mesi - spiega Antonio - mia moglie e le bambine sono state ospitate nella comunità di Sant’Antonio. Io invece restavo in macchina: mi avevano proposto un dormitorio a Terlizzi ma non me la sentivo di fare ogni giorno la strada per andare e tornare».

Qualcosa poi è cambiato. «Abbiamo visto uno spiraglio di luce quando un anziano signore ci ha accolti in casa sua. Mia moglie si occupava di lui e delle faccende domestiche: quell’uomo non era stato bene e la nostra compagnia lo faceva sentire più al sicuro. Purtroppo però è durato poco tempo, adesso siamo di nuovo senza un tetto sotto cui dormire».

A chi avete chiesto aiuto? «Al Comune, ma senza avere risposte concrete» afferma Antonio. E a rendere tutto ancora più incredibile c’è un’altra scoperta fatta di recente: «come famiglia già nel 2004 risultavamo idonei per l’ottenimento di una casa popolare». Adesso il nucleo familiare è di nuovo in graduatoria non avendo mai occupato abusivamente alcun alloggio.

«Dovete risolvere da soli i vostri problemi». Pare che questa sia la risposta ottenuta più volte da Antonio nel momento in cui ha chiesto aiuto. La riferisce senza rabbia negli occhi, con la rassegnazione di chi ha dovuto raccontarsi più volte per domandare sostegno. Eppure con un pensiero rivolto anche «a chi non ha nemmeno un lavoro». «Io so di essere fortunato – riflette – perché l’affitto posso pagarlo. Quello che mi manca sono le garanzie».

«Abbiamo solo bisogno di un tetto sotto cui dormire, per vivere insieme: siamo già stati divisi per troppo tempo. Mia moglie è disposta a lavorare, le mie figlie hanno 10 e 14 anni. Vogliono - e devono – poter continuare ad andare a scuola, non posso permettere che perdano la speranza in un futuro migliore.

Non mi resta che chiedere a chi ha una casa a disposizione, anche piccola, di avere fiducia in me. In noi quattro».