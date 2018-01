L'ordinazione episcopale di mons. D'Ascenzo in diretta su TeleDehon e CoratoLive.it

Monsignor Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo eletto di Trani-Barletta-Bisceglie, riceverà l’ordinazione episcopale il 14 gennaio, seconda domenica del Tempo ordinario. La celebrazione inizierà alle 16.00 nel palasport “Spartaco Bandinelli” di Velletri, in via Ariana 8. L’intero rito sarà teletrasmesso in diretta televisiva da Teledehon e Telepace: sarà possibile seguirla anche attraverso CoratoLive.it.



Il motto scelto da monsignor Leonardo D’Ascenzo per il suo ministero episcopale è un passo del Vangelo di Luca: “Messis quidem multa” (Lc 10,2), quello dove Gesù, dice ai suoi discepoli “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe”.

La celebrazione sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Apicella, vescovo della Diocesi di Velletri-Segni.

La segreteria organizzativa diocesana comunica che, ad oggi, i partecipanti all’ordinazione provenienti dai sette centri che compongono la diocesi sono 650 (520 laici, 30 seminaristi, 15 diaconi, 75 preti). Il numero nei prossimi giorni potrebbe aumentare.

Note tecniche per la diretta televisiva

Per ricevere Teledehon: Puglia su LCN 18 e 518 (HD) - Basilicata su LCN 18 e 518 (HD) - Calabria su LCN 272 e 690 - Campania su LCN 628. Per ricevere Telepace: Lazio LCN 73 e 214