Incidenti in città, nel 2016 sono stati 105

Quanti incidenti stradali si sono verificati in città nel 2016? Ben 105 secondo quanto afferma una indagine Istat-Il sole 24 ore-Infodata.

Corato non è tra i Comuni "più virtuosi" del barese, tra quelli in sui si registrano meno incidenti automobilistici. Lo studio, condotto Comune per Comune, mette in rilievo come nel nostro Comune nel corso dell'anno solare siano avvenuti circa 0,2173 incidenti ogni cento abitanti.

Ai primi posti in Puglia per indice di "incidentalità" c'è Surano, in provincia di Lecce, con una media di 0,9732 ogni cento abitanti, seguita da Porto Cesareo, con 0,694, Lecce (0,5916%), Nardò (0,4887%), Bari (0,4670%) e Brindisi (0,4430%).

L'indice di Corato è quindi inferiore alla media pugliese mentre, guardando ai Comuni limitrofi, si piazzano meglio Terlizzi (con 0,1002 incidenti ogni 100 abitanti), Molfetta, che ha una media di 0,2080 (per 124 sinistri), Bitonto (0,1897% per 105 incidenti), Ruvo con lo 0,1532% (39 incidenti). Fanalino di coda Giovinazzo con lo 0,3187%, 65 sinistri.