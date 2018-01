Una coratina al Festival della musica pop, Valeria Tarricone vince “Canzoni dal Mondo”

La città di Corato ancora una volta dimostra di essere una fucina di talenti musicali. Parliamo della giovanissima Valeria Tarricone, non nuova alle cronache cittadine dopo aver vinto il concorso la Nota d'oro ed il contest Corato Music Square della passata edizione.



Bruna, dal viso angelico, la quindicenne è stata protagonista assoluta dell' International festival of pop music, tenutosi lo scorso 17 dicembre a Ravello, una splendida cittadina della costiera amalfitana. In questa edizione del Festival per la prima volta è stata inserita la categoria Junior, dove i piccoli finalisti hanno dimostrato il loro talento.

Classificatasi al primo posto per la categoria Young, la ragazza coratina ha sbaragliato la concorrenza internazionale proveniente da Spagna, Inghilterra, Bulgaria, Ucraina, Lituania, Belgio, Colombia, Norvegia, e Malta. La X edizione di “Canzoni dal Mondo”, Festival internazionale di musica pop, si è tenuta nella splendida cornice dell'Auditorium Niemeyer di Ravello.

Chi è Valeria Tarricone

Una carriera tutta in ascesa quella che si prospetta per la teenager coratina nel mondo della musica. Nata nel 2002, rientra quindi nella definizione di recente conio di “millennials”, Valeria si è avvicinata al canto già da piccola, partecipando alle selezioni per la trasmissione canora di Rai 1 “Ti lascio una canzone”. Studia, studia molto. Tra corsi di dizione, pianoforte, solfeggio, recitazione e canto si fatica a credere che abbia molto tempo libero per le amiche ed il divertimento. È allieva del tenore ruvese Giovanni Mazzone e dall'età di 11 anni scrive di suo pugno i testi delle canzoni che interpreta. Tanti sacrifici volti verso un unico obiettivo: vivere di e per la musica.

Il festival

L’Associazione Culturale “Rosso Arancio” promuove il Festival Internazionale della Musica Pop “Canzoni dal Mondo”, giunto alla sua X edizione. L’evento, Patrocinato dal Comune di Ravello e di Maiori, si è tenuto lo scorso 17 dicembre all'interno del prestigioso Auditorium Niemeyer di Ravello. Attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e coinvolgimento in questi dieci anni di festival si è cercato di incrementare il numero di nazioni coinvolte con la speranza di favorire l'integrazione attraverso il linguaggio universale della musica. Ogni partecipante presenta canzoni inedite nella lingua del paese di provenienza in modo da portare idealmente con sé un pezzo della propria cultura.

Argentina, Bielorussia, Cile, Cuba, Georgia, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Spagna, Svezia, Turchia, Venezuela e, ovviamente, Italia sono alcune delle nazioni rappresentate nelle scorse edizioni della manifestazione che, grazie alla direzione artistica del M° Francesco Colasanto, continua a riscuotere consensi.