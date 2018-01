Il circuito Grandi Festivals Italiani premia i ragazzi della “Nota d’oro”

Si è conclusa nei primi giorni del 2018, a Verona, l’11esima edizione dei Grandi Festivals Italiani, uno dei più importanti talent territoriali musicali. Vi hanno partecipato giovani talenti provenienti da tutta Italia, dalla Puglia al Veneto, dalla Calabria alla Lombardia, dalla Sardegna alla Campania, tutti selezionati nel corso del 2017 nei concorsi facenti parte del circuito.

Ancora una vittoria per la Nota d’Oro nella finale nazionale del circuito dei Grandi Festivals Italiani a Verona. Dopo le passate affermazioni di Sara Ricciolilla, Giuseppe Di Terlizzi, Rossana Virgilio e Marina Manzi, questa volta a salire sul gradino più alto del podio è stato il duo Scuola Mista (Valerio Vacca e Lidia Tortora). Entrambi di Bitonto, dopo aver vinto la categoria “Nuove Proposte” della 29^ Nota d’Oro, hanno saputo positivamente impressionare l’esigente giuria della finale GFI, nell’Auditorium della Gran Guardia di Verona. I giurati, guidati dal m° Vince Tempera (Responsabile Musicale del circuito) da Andrea Fedeli, musicista compositore di colonne sonore per programmi televisivi tra cui Overland, e dal coordinatore del circuito Enrico Bianchini hanno decretato vincitori i due brillanti ragazzi pugliesi nella sezione relativa alle canzoni inedite. Purtroppo assente per motivi di salute la vincitrice della Nota D’oro 29 edizione categoria “Interpreti”, Angela Rita De Benedictis. Dalla voce potente, pur non avendo vinto a Verona ha dato prova che i cantanti pugliesi sono di elevata qualità. Tutti quanti sono rimasti molto soddisfatti, perché affermazioni come questa sono il segnale di un buon lavoro svolto dal direttore artistico della Nota d’Oro, Aldo Scaringella, e dalle competenti Giurie sia dei talent collegati col festival, sia della Nota d’Oro stessa.

Nel complesso, la Nota d’Oro è il festival aderente al circuito che ha vinto il maggior numero di edizioni: due nella sezione “Nuove Proposte” (Di Terlizzi e Scuola Mista) e tre nella sezione “Interpreti” (Manzi Virgilio Ricciolilla). Adesso la Scuola Mista avrà un altro grande impegno da affrontare: la partecipazione a Casa Sanremo il prossimo 10 febbraio.