I coratini tornano al Nord, De Benedittis: «Forse perché in città nulla cambia»

Come ogni anno l’Epifania non porta via solo tutte le feste ma anche i tanti coratini, giovani e non, che hanno approfittato delle vacanze natalizie per tornare nella propria terra. Le bacheche dei social network si riempiono di fotografie in stazione o in aeroporto, di «ciao Corato!», di «ci rivedremo presto». La malinconia molto spesso si fa concreta nelle case in cui restano i genitori soli, magari avanti negli anni.



Come qualche anno fa Corrado De Benedittis, docente di storia e filosofia nonché ex responsabile della Caritas cittadina, non è rimasto indifferente a questo scenario ed ha inviato alla nostra redazione la lettera aperta che di seguito pubblichiamo integralmente.

«Ho visto, ieri, che qualcuno ha riproposto su Facebook la lettera aperta che ho scritto nel 2015, un tempo ormai abbastanza distante. A dirti la verità, la ripensavo anch’io. È tutto un andare via, in queste ore. Non solo da Corato, ma dalla Puglia, dal Sud. Tre giorni fa, ho fatto un giro verso il Salento passando per Fasano, Brindisi e Lecce. In ogni bar, stessi discorsi su partenze, studi, ricerca di lavoro, insieme a baci e sorrisi di arrivederci.

Ora mi chiedo se noi che rimaniamo non stiamo anche un po’ morendo, sia perché questo tempo scorre più velocemente delle nostre capacità di stargli al passo, sia perché, diciamocelo, nulla sembra cambiare o meglio il cambiamento sembra essersene andato via. Mi sembra che tante prospettive e tanti sogni siano destinati a smarrirsi con la mia generazione e forse anche con quella dei trentenni di oggi.

Era ieri che a migliaia abbiamo marciato sull’Alta Murgia per un Parco di Pace e un’altra idea di territorio e di sviluppo; che abbiamo accolto tanti fratelli e sorelle albanesi al porto di Bari e poi anche a Corato in quel fatidico 1991; che abbiamo portato il “no” alla guerra sui balconi di tutta la città con migliaia di bandiere arcobaleno; che ci siamo organizzati raccogliendo cibi, indumenti e medicinali per l’ex Jugoslavia durante i terribili inverni di sangue a Srebenica, Mostar, Sarajevo, fino alla marcia dei 500 realizzata da Tonino Bello vescovo di Pace; che ci siamo mobilitati per le tante vertenze della nostra città: l’incubo dell’inceneritore a fine anni ’80; la speculazione edilizia che ha distrutto buona parte del Corso cittadino, la quasi totalità delle ville antiche della periferia, lo splendido giardino botanico di villa Capano; i ripetitori di Monte Ripanno; l’elettrodotto della 167 e il suo assurdo spostamento nella zona “cuscinetto” densamente abitata; la sistematica distruzione del verde pubblico fin dall’abbattimento di tutti i pini dell’estramurale (ci legammo agli alberi); la costante solidarietà con gli agricoltori in piazza per il prezzo delle olive; l’assurda localizzazione dei ripetitori di telefonia; fino ai problemi sociali che colpiscono direttamente le persone: dall’assenza di lavoro, all’emergenza sfratti, alla piaga dell’usura eccetera eccetera. A perdita di memoria.

Oggi, non mi pare che si lotti più tanto. Ci si insulta su Facebook, ma questa non è lotta, bensì decadenza. E la nuova generazione mi sembra che tenda ad andare via di qui, subito, senza neanche provare a lottare. La mia è andata via un attimo dopo. D’altro canto, come dare torto?! Abbiamo subìto sulla nostra carne e nella nostra anima la violenza arcaica di una città paternalista e campanilista che da sempre delegittima le giovanili spinte al cambiamento, all’innovazione, al capovolgimento delle prospettive.

Se resti a Corato, ti adegui cioè diventi vecchio, vecchio di potere, di guadagni, di individualismo avido, di moralismo bigotto oppure muori, muori dentro. Un vero peccato, perché anche la nostra città, come tutte le altre, ha un grande potenziale di cambiamento inespresso che se ne va sempre via con i più giovani, ragazzi e ragazze.

Oh, se solo riuscissimo a creare un corto circuito generazionale, a fare quel miracolo mai tentato di capovolgere le vecchie logiche del potere iniettando nel sistema una rigenerazione dal basso, giovanile, relativizzando noi stessi, disorientando i potenti, acquisendo consapevolezza di non essere il centro del modo, ma di avere, invece, un gran bisogno di aprirci al mondo rimettendo al centro diritti e dignità delle persone.

Invece, mentre a grandi passi si va verso le elezioni - prima le politiche e poi le amministrative - ai primi segni di cedimento di questa amministrazione comunale, si è riacceso il pettegolezzo politico fatto di invettive, ammiccamenti e mezze parole che produrrà l’indecoroso solito spettacolo di ricerca del voto ad ogni costo, pronti a spendere fiumi di soldi, per coprire il gran vuoto.

Se invece riuscissimo, insieme ed anche attraverso i social, a rompere gli schemi, a imporre una campagna elettorale a costo zero, centrata sul confronto delle idee, sul coinvolgimento generazionale, su una rivoluzione linguistica secondo codici nonviolenti, sulla capacità di rimettere al centro la Comunità come luogo condiviso di vita e che dà vita, forse faremmo tornare in tanti e tante di noi un’antica voglia di lottare e perché no magari prima o poi in molti e molte un rinnovato pensiero di tornare».