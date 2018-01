Rughe disegnate perfettamente ad invecchiare il viso, ciabatte sdrucite e l'immancabile scopa. La befana vincitrice del concorso "la Befana che vien di giorno" è la numero quattro, perfetta nella sua interpretazione e attorniata di bambini vogliosi di scattare una fotografia.

Si è riempita piazza Sedile questa mattina per assistere alla sfilata delle befane e alle diverse attività organizzate dalla Pro loco "Quadratum" per la tradizionale festa a tema del 6 gennaio, "Befana in piazza". Un via vai di piccoli e genitori, di calze e di caramelle già dalle 10 con lo spettacolo "Storie a Pedali" di Room to Play e ArterieTeatro. Un susseguirsi di racconti, personaggi e musica, messi in scena da Carmen de Pinto, Alessandra Sciancalepore, Francesco Sguera e Leonardo Ventura.

Alle 11, in collaborazione con il circolo coratino di Legambiente, è stato piantato un albero in un vaso per la Festa dell'Albero. Un momento "verde" per insegnare ai più piccoli il rispetto per la natura e la cura dell'ambiente.

Infine, a mezzogiorno, il gran finale. Le befane, "atterrate" in piazza su macchine d'epoca e a bordo di luccicanti vespette del Vespa Club Corato, hanno sfilato facendo felici i bambini con dolci e biscotti offerti da Granoro.