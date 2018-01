La Regione approva Gusto Jazz, Festival delle Murge e Teatro dei Borgia: in arrivo 567mila euro

Approvati e finanziati dalla Regione Puglia ben tre progetti culturali presentati con la partnership del Comune di Corato: si tratta Gusto Jazz, il Festival delle Murge, e Teatro dei Borgia, che hanno incassato il “sì” con il relativo finanziamento da parte del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione.

Tre buone notizie, tre finanziamenti, tre progetti culturali di musica, teatro, spettacolo ed enogastronomia. E tutto questo per tre anni: è l’arco di tempo in cui vengono spalmate le attività di questi progetti, candidati nei mesi scorsi all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Puglia per “Presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche”, riguardanti attività dedicate alla musica, all’enogastronomia, alla formazione musicale, alle arti figurative in tutte le sue forme, con il coinvolgimento di diversi attori del territorio.

L’amministrazione comunale di Corato è stata proponente e organizzatrice, com’è noto, nel progetto “Gustojazz”, la cui prima parte si è svolta nelle prime settimane del dicembre scorso: manifestazione nata dalla evoluzione di due importanti attività, “Corato Jazz Festival” e “Metti un weekend a Corato”, dedicate alla musica ed alla gastronomia. Gustojazz è stato promosso dal Comune di Corato in partenariato con l’associazione culturale Art Promotion e con l’Agenzia per l’occupazione e lo sviluppo dell’area nord barese-ofantina.

Il progetto, che ha appunto una durata triennale, è stato dapprima ammesso e poi finanziato dalla Regione Puglia con ben 180mila euro: un ulteriore successo in campo culturale e di promozione economica del territorio per l’amministrazione comunale di Corato, che a pochi giorni dall’avvenuto finanziamento del progetto della #openlibrary a valere sulla strategia Smart-In Puglia - “Community Library” pari a circa 1,3 milioni di euro, che si aggiungono ai diversi finanziamenti ottenuti per il potenziamento dell’info-point turistico e per l’ospitalità di giornalisti e blogger con gli “educational tours”, incassa questa ulteriore promozione ad una istanza culturale di grande spessore.

«Gustojazz - dichiara il sindaco Massimo Mazzilli - come si è potuto vedere nella prima parte della programmazione (abbiamo ospitato in teatro Pupi Avati, Lino Patruno, Paolo Fresu, con serate enogastronomiche in piazza Abbazia, visite “emotive” guidate nel centro storico, concerti Jazz in oleifici in piena produzione valorizzando realtà e prodotti locali), vuole rappresentare il più esclusivo appuntamento culturale della Città nelle prossime annualità, con l’obiettivo di essere coinvolgente per i residenti, ma anche attrattivo per i turisti.

Le attività prevalenti in programma sono la musica jazz in tutte le sue forme, coniugata con l’enogastronomia, il cinema, le arti figurative, la danza. L’obiettivo è invadere la Città, scegliendo di volta in volta gli spazi opportuni a ciascun esperimento, passando dai contenitori culturali già presenti, come il Teatro Comunale, a palazzi storici, piazze, strade, locali del centro storico, oleifici, laboratori artigianali di prodotti da forno, pastifici, mulini e cantine vinicole.

Quella vista a dicembre è stata solo la prima parte del progetto che abbiamo candidato all’Avviso Pubblico emanato dalla Regione Puglia per “Presentare iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo e le residenze artistiche”, e che è stato approvato e finanziato, nei prossimi mesi seguiranno le attività ben più ampie e a regime con il coinvolgimento di diversi attori del territorio».

Anche gli altri due progetti ammessi in graduatoria e finanziati, vedono la partnership e il patrocinio del Comune di Corato: «e questa è davvero una grande soddisfazione - sottolinea il Sindaco - sotto diversi punti di vista: investire in Cultura porta alla Città e alla comunità una serie di benefìci probabilmente non quantificabili in freddi termini economici, ma che senza dubbio fanno sentire tutta la loro potenza nel medio e lungo termine.

A questo va aggiunto il dato di aver inanellato diversi successi per l’ammissione e il finanziamento ottenuto da iniziative patrocinate dal Comune di Corato: come il Festival delle Murge, che grazie alla caparbietà dell’associazione “La Stravaganza” è diventato con i suoi concerti un appuntamento pluridecennale, dedicato ai giovani talenti della musica di tutto il territorio (circa 32mila euro il contributo, ndr) e infine il progetto del “Teatro dei Borgia” (circa 355mila euro il contributo, ndr), per la valorizzazione del territorio attraverso l’impresa teatrale.

Tutto questo ha “sposato” benissimo ciò che la Regione Puglia ha inteso sostenere per il triennio 2017-2019, e cioè iniziative progettuali per promuovere lo spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, cinema e audiovisivo, spettacolo viaggiante e circense), come componente fondamentale del territorio e della cultura, fattore di sviluppo economico e sociale, in accordo con le linee di programmazione regionale, nazionale e comunitaria, in attuazione del Piano strategico regionale della Cultura - PiiiLCulturaPuglia».