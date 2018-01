Dolcezze e altruismo, arriva “La Befana Solidale”

«La Befana Solidale». Si chiama così l’appuntamento patrocinato dalla Confraternita del Purgatorio e organizzato in collaborazione con la zona pastorale San Cataldo e la Caritas cittadina grazie al fondamentale sostegno delle Caritas parrocchiali.



Sabato 6 gennaio in chiesa Matrice, dalle 19.30, circa 200 bambini con le loro famiglie riceveranno la “calza”: «un’occasione di comunione e condivisione molto bella che mostra quanto sia importante fare le cose insieme» scrivono dalla confraternita.

Come accadeva nel passato quella del Purgatorio resta una confraternita attenta alle necessità del territorio, promuove l’impegno verso le fasce di povertà presenti in città.

«Dobbiamo ritrovare il gusto e la passione di lavorare di più insieme per il bene comune, in sinergia, mettendo da parte i propri interessi e personalismi, quello spirito di contrapposizione e quella rivalità che contraddistinguono la società» sostiene don Giuseppe Lobascio, vicario zonale.

«L’Epifania è un giorno che apre alla speranza, ci dice che qualcosa di nuovo e di diverso può ancora accadere, che anche dall’umile Nazareth della nostra vita qualcosa di straordinario può ancora venire. E allora che sia per tutti noi un impegno. Facciamoci riconoscere come dono per il nostro tempo. Questo è l’augurio dell’Epifania che prego intensamente si realizzi per tutti noi» conclude il sacerdote.