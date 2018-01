Un concorso per la più bella Befana che “vien di giorno”

Per dare a tutti la possibilità di mettersi in gioco. Con questo obiettivo è nata la prima edizione del concorso “La Befana vien di giorno – La Befana più originale”. A proporlo è l’associazione turistica Pro Loco “Quadratum” in occasione della tradizionale festa della “Befana in Piazza”. Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita. «Vogliamo animare e coinvolgere i bambini e l’intera cittadinanza» scrivono.

«Ogni partecipante – precisano - è libero di interpretare e rappresentare liberamente “la befana”. Sarà valutato dalla giuria anche l’eventuale mezzo di trasporto originale utilizzato. "Le befane" dovranno presentarsi direttamente in piazza Sedile il 6 gennaio, a partire dalle 10 e fino alle 13.

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 5 gennaio consegnando il modulo di partecipazione presso la sede della Pro Loco in piazza Sedile 41, dalle 17.30 alle 20.30 (dal lunedì al venerdì). Eccezionalmente sarà possibile iscriversi nella stessa mattinata del 6 gennaio. La premiazione avverrà sempre il 6 gennaio in piazza Sedile. Ai primi tre classificati sarà consegnato un dono “a tema” e una pergamena “befana in piazza 2018”. I criteri di valutazione saranno: l’originalità dell’abbigliamento, il mezzo di trasporto utilizzato, l’animosità nella rappresentazione».

Gli organizzatori precisano di essere esonerati «da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione, anche nei confronti dei terzi, che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso».