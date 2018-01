Alla scoperta del campanile di San Domenico

Proseguono le attività organizzare per il quinto centenario della presenza dei Domenicani a Corato. Domani mattina, 3 gennaio, nella parrocchia dedicata al Santo sarà possibile effettuare gratuitamente delle visite guidate a cura di Ettore Torelli.

In tre orari differenti - alle 10, alle 11 e alle 12 - i curiosi e gli appassionati potranno seguire un «percorso storico-artistico per riscoprire il campanile, gli elementi architettonici e le testimonianze medievali del complesso di San Domenico». Si andrà alla scoperta di quello che in passato era l’edificio dedicato a “Santa Maria Vetere”.