In 15mila per Gigi D’Alessio, il bilancio da Palazzo di città

«Circa 15mila persone tra piazza e zone limitrofe nella notte di San Silvestro per il concertone di fine anno con Gigi D’Alessio e gli altri ospiti della serata a Corato. Ma il numero più importante registrato - scrivono dal Comune - è quello relativo agli incidenti nell’area del centro cittadino interessata da quello che si è rivelato un vero e proprio evento di rilevanza nazionale: è pari allo zero.



Tutto questo grazie alla presenza e all’impegno di 54 volontari delle associazioni locali, quasi 50 stewards con abilitazione pat-down, ad oltre 40 agenti delle forze dell’ordine, 10 vigili urbani, 5 mezzi e 6 operatori dell'Asipu srl, 5 ambulanze e 2 mezzi antincendio, 2 varchi d'accesso presidiati e 2 maxi schermi, dispiegati nell’intera area destinata al "Capodanno in Piazza 2018" nel centro cittadino.

A poche ore dalla conclusione dell’evento, inoltre, le strade sono state ripulite da residui dei festeggiamenti con pochissime bottiglie, lattine e residui di giochi pirotecnici, tra l’altro rispettosamente lasciati fuori dall’area in questione, a testimonianza di quanto le ordinanze emanate in merito siano state rispettate e i controlli efficaci.

Pochi numeri, ma essenziali, per offrire la “fotografia” di una nottata straordinaria in tutti i sensi, che la gente di Corato ma anche proveniente da altre città non solo della Puglia, ha vissuto fin quasi alle 4 del mattino, fra grande gioia e tanti sorrisi».

«Un bilancio assolutamente positivo - dice il sindaco Massimo Mazzilli anche a nome dell'intera amministrazione comunale – per un evento che davvero ha assunto dimensioni, soprattutto organizzative, mai affrontate fino ad oggi.

Grande impegno di uomini e mezzi, soprattutto serietà da parte di tutti, e i risultati si sono visti. E aggiungo anche parole di ringraziamento all’artista che abbiamo ospitato, Gigi D’Alessio, che si è rivelato non solo un uomo di spettacolo ma soprattutto un’artista di grande umanità: ha ricevuto Rossella, la ragazzina disabile sua fan, e ha fatto visita a casa di Mauro, un giovane papà affetto da SLA; oltre le canzoni, oltre lo spettacolo, bellissimo tra l’altro, D’Alessio ha davvero sorpreso Corato.

E Corato ha sorpreso lui, abbracciandolo calorosamente nella notte più gioiosa dell’anno. Ed ha abbracciato anche la bellissima performance dei Found e quella dei dj di Radio Selene. Ma tutto questo, devo sottolineare, è stato possibile grazie alla grande macchina organizzativa che abbiamo messo in piedi in pochissimi giorni, nella quale hanno lavorato con professionalità tutti gli operatori chiamati a collaborare, permettendo il sereno e sicuro svolgimento dell’evento di livello nazionale.

Un evento che è stato occasione anche per mettere in mostra le nostre tipicità, olio e vino in particolare, consentendo anche alle nostre attività commerciali di lavorare molto più del solito».

Grande impegno anche dalle Forze dell’Ordine e operatori coinvolti: «ringrazio in particolare il Prefetto e il Questore di Bari e tutte le Forze dell’Ordine presenti (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) con i rispettivi comandanti e dirigenti e grazie anche al comitato per l’ordine e sicurezza pubblica provinciale e la commissione di pubblico spettacolo comunale, grazie al nostro corpo di polizia locale, grazie ai tecnici e operatori comunali, grazie alla nostra Asipu srl, grazie agli operatori del 118 e alle associazioni di volontariato locale: tutti hanno fornito grandi doti di professionalità, abnegazione al ruolo e straordinario attaccamento al territorio per la riuscita dell'evento.

Non per ultimo il ringraziamento va a tutta la cittadinanza e agli spettatori che hanno saputo collaborare e interpretare il senso della manifestazione e che ne hanno consentito la riuscita. Una bellissima "festa di paese" che ha coeso la cittadinanza, di tutte le fasce d'età, e ha regalato ore di sano divertimento anche a chi non se lo sarebbe potuto permettere, senza eccessi e con il sorriso per affrontare con positività il 2018» conclude il primo cittadino.