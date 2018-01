«Canto in duetto con voi»: bagno di folla per Gigi D'Alessio Copyright: CoratoLive.it

Gigi D'Alessio a Corato per il Capodanno 2018: come si immaginava un vero e proprio bagno di folla. Dopo la calorossisima accoglienza in Sala verde, i fan del cantante napoletano si sono radunati in piazza Cesare Battisti. Con i suoi 25 anni di musica D'Alessio ha catturato l'attenzione dei presenti e creato quel clima di festa sperato.

Alle immagini il racconto di alcuni momenti della serata.