Accoglienza calorosissima per Gigi D’Alessio. Poco prima delle 20 ha raggiunto la sala verde del Comune di Corato per la conferenza stampa. Grande soddisfazione per il sindaco Mazzilli che all’artista napoletano ha chiesto una cosa in particolare: «che quella di oggi sia una festa di piazza, che lasci il sorriso sul volto delle persone. Perché tutto vada per il meglio chiedo la collaborazione a tutti».

Al fianco del sindaco Mazzilli anche Luciano Tarricone per Radio Selene: «felicissimi di questa collaborazione con Gigi e il suo grande staff: non capita sempre di incontrare sul campo persone così professionali».

«Avevo dichiarato al Mattino di Napoli che avrei fatto il capodanno in famiglia: non ho sbagliato. Stare in Puglia è come stare tra i zii e cugini – ha esordino D’Alessio - In Puglia si sta bene, si mangia e si respira bene. Mi avete messo in mezzo ai grandi, spero di essere all’altezza».

E pensando al repertorio, la risposta non lascia spazio ai dubbi: «il mio obiettivo è far cantare il pubblico, racconterò i miei 25 anni di carriera» ha annunciato D’Alessio. Non resta che aspettare la mezzanotte per ascoltare dal vivo la sua voce.





Il video integrale della conferenza stampa (l'inizio dal minuto 23)