Alberghi e b&b al completo, gli operatori: «Non è “l’effetto Gigi D’Alessio”»

Sebbene risulti sempre più difficile avere il conteggio esatto di alberghi, affittacamere e b&b, risulta chiaro che per stanotte in città non ci sia più posto. Motori di ricerca sottocchio e cellulari a disposizione sono bastati per raggiungere velocemente circa una quindicina di strutture ricettive: abbiamo chiesto loro di quanti posti letto disponessero ancora e di quali altri avessero già venduto. La risposta è stata pressoché la medesima: «tutto esaurito, ci dispiace ma non abbiamo più posti».

Fra le migliaia di persone che passeranno il “Capodanno in piazza” con Gigi D’Alessio, si spera che in tanti usufruiscano dei servizi di accoglienza turistica a loro disposizione. Oltre a cenare in città i fan di D'Alessio potrebbero restare anche a dormire.

I dati sono simili a quelli dello scorso anno?

«In linea di massima sì, dicembre è un periodo in cui si lavora sempre molto – rispondono gli albergatori – Tuttavia sono ancora tanti quelli che chiamano per chiedere se ci sono altre stanze: “vogliamo venire a vedere il concerto di Gigi D’Alessio”. Non abbiamo potuto accontentare molti di loro, ce ne dispiace». Le camere, va detto, in gran parte sono state prenotare prima della comunicazione ufficiale del Comune rispetto al concerto in piazza.