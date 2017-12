Un anno di attività e tanta voglia di proseguire. Gli auguri della Pro Loco

Tra un anno che finisce e un altro che già sa su quali strade andare. Così passa il tempo per la Pro loco che oggi, ricordando le attività già svolt, punta dritto al futuro.

«Come Pro Loco "Quadratum" – scrivono dall’associazione - siamo felici di poter augurare a tutta la cittadinanza un sereno e prospero 2018, felici di poter condividere e sfogliare le pagine di un 2017 associativo fantastico per entusiasmo e spirito creativo (tante le prime edizioni di nuovi eventi) nel puro senso di volontariato culturale al servizio della nostra comunità».

Le attività del 2017

La Befana in Piazza

XXXVIII Edizione Carnevale Coratino

I Edizione Maggio in Fiore – (in collaborazione con la Fidapa)

I Edizione Concorso “Balcone in fiore”

XXV Edizione Concorso Letterario “Graffito D’Argento” (in collaborazione con l’associazione Graffito d’argento di Pollena Trocchia)

VIII Concorso Letterario “Cataldo Leone”, a supporto dell’Associazione Cataldo Leone

XVII edizione di Brisighella sotto le Stelle (dal 17 al 21 luglio)

I edizione concorso “Che Idea! Stimola la tua Creatività”, nell’ambito di Festalfa

“In Piazza è un’altra musica – Concerto per la festa della musica" - In Collaborazione con Istituto Comprensivo “Tattoli-De Gasperi”

Concorso la barca di Santa Maria (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale)

XIL Edizione Mostra d’arte Il Pendio (dal 23 al 28 agosto)

I Edizione Sagra della mandorla (in collaborazione con I.I.S. “Oriani-Tandoi”)

I Edizione I percorsi del Vino

XIV Sfilata di attacchi e carrozze d’epoca

V Sfilata di veicoli d’epoca

VI Edizione La Strada dei Presepi

Tradizionale jò a jò di S. Lucia – XLV Edizione

Concorso “Il mio presepe” (in collaborazione con l’Amministrazione Comunale)

Allestimento Presepi Artistici in Via Lapergola

Veglione sociale

XV Edizione Calendario Pro loco

Il Mercatino dell’artigianato natalizio