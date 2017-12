"Capodanno in piazza": si potrà accedere solo attraverso due varchi

Sarà un concerto capace di muovere decine di migliaia di persone. Con questa consapevolezza il Comune di Corato ha disposto una seria di indicazioni e ordinanze perché il “Capodanno in Piazza 2018” con Gigi D’Alessio vada per il meglio.

Il concerto programmato per il 31 dicembre coinvolgerà un’ampia area del centro cittadino. L’inizio è previsto alle 23.30, con intrattenimento musicale dei DJ di Radio Selene e della band “Found” vincitrice del concorso Corato Music Square 2017. L’esibizione di Gigi D’Alessio è prevista subito dopo le ore 24.00.

Modalità di accesso all’area dell’evento

Sono previsti due varchi, uno in corso Mazzini-angolo via Roma e un altro in via Dante-angolo via A. Doria. I varchi saranno presidiati dalle Forze dell’Ordine e da personale tecnico di supporto. L’accesso da altre vie sarà presidiato ed interdetto: il Comune invita ad astenersi da tentativi di accesso non autorizzato.

Nell’area dell’evento è severamente vietato introdurre bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o alluminio.

Saranno idoneamente segnalate le vie di esodo, la collocazione di punti di primo soccorso sanitari ed i servizi igienico/sanitari.

Sarà individuata apposita area per spettatori portatori di handicap, con un solo accompagnatore. L’accesso a tale area prevede un punto di rilascio/presa per autoveicoli in via G. Verdi (presso l’Ufficio Postale), mentre l’accesso all’area dedicata su piazza Cesare Battisti avverrà da via Farinata/via Boccherini tramite apposito varco presidiato da personale tecnico, volontari e Forze dell’Ordine.

Saranno collocati in prossimità dell’area/evento dei maxi schermi per permettere una migliore fruizione dello spettacolo; gli speaker dell’evento, prima, durante e dopo, forniranno tutte le informazioni sulla sicurezza, utili agli spettatori.

Per chi proviene da fuori Corato saranno istituite due aree di parcheggio dedicate in Via Sant’Elia-Parco Comunale e in via Lago di Viti (nei pressi del Commissariato di P.S.).

Inoltre sono state emesse ordinanze sindacali/dirigenziali per disciplinare mobilità, giochi pirotecnici e fuochi d’artificio, consumo di bevande alcoliche e non alcoliche.

Il sindaco Massimo Mazzilli: «chiediamo la massima collaborazione alla cittadinanza con l’auspicio che possano essere comprese queste momentanee disposizioni che potrebbero alterare per qualche ora alcune consuetudini di vita cittadina, stante la rilevanza dell’evento che deve essere vissuto come Festa di Comunità.

Per garantire sicurezza e idonea mobilità invito tutti i cittadini possibilmente a muoversi a piedi verso il centro città, ed in ogni caso a non utilizzare gli autoveicoli privati a partire dal pomeriggio del 31 dicembre, in particolare nel Centro, tra i Corsi cittadini all’interno dell’extramurale, con riferimento al settore compreso fra via M. R. Imbriani e via A. Moro. È assolutamente importante rispettare tutte le ordinanze emesse, ed attenersi alle disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine a supporto dell’evento».