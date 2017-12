Borse di studio per universitari, niente agevolazioni per coratini e andriesi

Sono stati approvati e definitivamente pubblicati gli elenchi degli studenti universitari ammessi al beneficio della borsa di studio Adisu. Rimane ancora irrisolta la questione relativa agli studenti di Andria e Corato: nonostante vari tentativi, sia delle rappresentanze studentesche sia di alcuni politici, l'Adisu continua a considerarli pendolari e non fuorisede. Eppure i tempi di percorrenza per raggiungere Bari, da quel fatidico 12 luglio 2016, sono più che raddoppiati.

La Giunta regionale ha deliberato di impiegare, per l’anno accademico 2017/2018, una somma di ulteriori 9 milioni di euro, comprensiva di cofinanziamento regionale autonomo, per consentire a un numero sempre maggiore di studenti capaci e meritevoli di proseguire il percorso di studi universitari, garantendo così la copertura al 100% delle domande di borse di studio. Del resto, la Puglia continua a confermare questo trend positivo, soddisfacendo immancabilmente l’intera domanda degli aventi diritto alle borse di studio.

«La Regione Puglia - ha commentato l’assessore con delega all’Istruzione e al Diritto allo Studio Sebastiano Leo – riesce ancora una volta a soddisfare la domanda di borse di studio per tutti gli studenti idonei. Nonostante il cambiamento dei Lep, la riduzione dell’Isee per l’accesso al beneficio e la diminuzione del Fis da parte del Miur, siamo riusciti ad erogare ben10.853 borse di studio per l’anno 2016 e 14.267 per l’anno 2017. Per il prossimo anno prevediamo di erogarne addirittura 15.754: con questo provvedimento abbiamo voluto augurare ai nostri studenti un 2018 pieno di soddisfazioni, assicurando il consueto impegno per gli anni a venire. Questo provvedimento - ha proseguito l’assessore Sebastiano Leo - viene a conclusione di un percorso, non senza ostacoli, di reperimento di fondi, a dimostrazione di quanto abbiamo a cuore l’investimento di risorse sulle nuove generazioni per garantire l’esercizio del diritto allo studio».

«Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto - fa sapere il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Gli studenti pugliesi possono contare sull’impegno dell’assessore Leo e di tutta l’amministrazione regionale: l’accesso ai servizi per il diritto allo studio rappresenta per noi un obiettivo irrinunciabile.

Il segno tangibile dell’impegno concreto al fianco dei nostri ragazzi per la crescita dei loro saperi e, di conseguenza, per quella della Puglia. L’attribuzione di 15.754 borse di studio per l’anno 2018 e la copertura totale delle stesse – ha concluso Michele Emiliano - è un risultato che ci inorgoglisce».

Si attende ancora di capire, però, se gli studenti andriesi e coratini potranno usufruire, almeno per il prossimo anno accademico, di agevolazioni necessarie a superare il forte disagio dei trasporti.