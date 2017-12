Circa 85mila euro per il “Capodanno in piazza”: si accende il dibattito sui social

Come accade ogni anno alla vigilia del “Capodanno in piazza”. Poco dopo la pubblicazione del contratto sottoscritto fra il Comune di Corato e la Live Nation (la srl che gestisce i concerti di Gigi D’Alessio) sui social i commenti non si sono fatti attendere.

In totale il Comune ha impegnato circa 85mila euro per far fronte alle spese dell’intera serata: circa 75mila per D’Alessio, 2mila all’Asipu per i servizi accessori, 4mila per i costi Siae e circa 4300 euro per Radio Selene. Sul palco, come annunciato, ci sarà anche l’esibizione della band vincitrice del concorso “Corato Music Square 2017”.

La somma pattuita, secondo contratto, dovrà essere corrisposta anche in caso di maltempo. Se dovesse verificarsi questa circostanza il concerto potrebbe essere recuperato entro il 30 settembre 2018.

Ma quanto “rimarrà” alla città di questo investimento? In tanti se lo stanno chiedendo. Da un lato c’è la sicurezza della piazza colma di gente, dall’altra i bisogni di ogni giorno. Le attività del centro hanno spesso guardato di buon occhio concerti come quello in programma per la notte di San Silvestro, ma c’è anche chi non crede nel risvolto economico dell’evento. Per tracciare la linea del totale non resta che attendere l'anno nuovo: saranno le strutture ricettive a poter dire la loro con delle valutazioni numeriche.