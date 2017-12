Oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 3 dischi di diamante e 100 dischi di platino: la notte di Capodanno sarà in piazza a Corato il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, a salutare il nuovo anno con il tradizionale concertone della notte di San Silvestro in piazza Cesare Battisti.

Cantante, autore, ma anche attore e produttore, mattatore del palcoscenico davanti a straordinarie platee di ogni latitudine, di ogni età, di ogni ceto, Gigi D’alessio è considerato un vero e proprio fenomeno di successo, al di là di ogni napoletanità.

Conclude a Napoli il suo Live Tour 2017 e arriva a Corato per dare il benvenuto al 2018 presentando i suoi sucessi di sempre e i suoi ultimi prodotti discografici, come la special edition del disco “24.02.1967” con l’aggiunta del dvd “Il giro del mondo in 50 storie”, un progetto, con la regia di Roberto Cenci, che raccoglie i momenti più speciali di 25 anni di carriera.

Melodie d’amore, ma anche impegno nel sociale, nei testi di D’Alessio, che a Corato si esibirà intorno alla mezzanotte, dopo che l’atmosfera sarà riscaldata dalla musica del gruppo musicale “Found” vincitore del contest “Corato Music Square”; dopo il concerto di D’Alessie la nottata sarà animata dai Dj set di Radio Selene.

«Saluteremo il nuovo anno anche questa volta con un concertone in piazza, diventata non solo una tradizione (nel corso degli anni abbiamo ospitato Renzo Arbore, Lucio Dalla, Antonello Venditti, gli Stadio e tanti altri straordinari artisti) - spiega il sindaco Massimo Mazzilli - ma un appuntamento ormai consolidato, che richiama pubblico da tutta la regione. Siamo sicuri che anche Gigi D’Alessio saprà dare il massimo in questa occasione, potendo contare su una marea di fans di ogni età.

Le finalità sono immutate, anzi rafforzate: aggregazione sociale per rinsaldare lo spirito di comunità, e promozione della Città con importanti risultati economici per i nostri operatori commerciali. Sarà una nottata in ogni caso da ricordare. Con i migliori buoni auspici per il nuovo anno».