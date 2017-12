Le istituzioni in visita al presepe Copyright: CoratoLive.it

È stato come ogni anno il presepe artistico realizzato nel chiostro del Comune a dare il via alla vigilia di Natale che in città si vive già a partire dall'alba.



A realizzarlo è stato un gruppo di lavoro composto da docenti e studenti dell’I.I.S.S. Federico II Stupor Mundi, coordinato dal dirigente scolastico Savino Gallo.

«Il progetto è una riflessione sull’opera di Giotto, padre della pittura italiana, per una rilettura contemporanea del suo linguaggio formale e dei suoi contenuti» spiegano dall'istituto. «Gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova, quelli relativi alle Storie di Cristo e nello specifico alla Natività, sono stati scelti per approfondire il significato del Natale e per meglio conoscere la ricerca artistica che ha dato avvio alla rivoluzione del Rinascimento, rileggendoli con uno spirito didattico e sensibilità contemporanee.

Ancora oggi la ricerca di Giotto suggerisce spunti di riflessione sui temi a carattere religioso. Con i suoi dipinti l’artista riuscì a rendere visivamente il cambiamento di mentalità epocale, accorciando le distanze tra il sacro e il profano e rappresentando una nuova modalità di vivere la religiosità intesa come impegno e non rinuncia alla vita, poiché l’intera Natura è espressione della potenza e della bontà del Creatore; tentò con i mezzi a sua disposizione di rendere visivamente lo spazio concreto della storia attraverso una resa prospettica non ancora geometrica, intuitiva ma efficace.

Sono queste le parole chiave per avvicinarsi al “Presepe smarrito e diffuso” proposto nel chiostro: distanza, riflessione, spazialità. Per questa installazione si è lavorato sulla “distanza”, fisica e psicologica, che viene sempre modificata tra l’oggetto osservato e l’osservatore; è stata studiata la “riflessione” intesa in senso fisico e concettuale; è stato suggerito lo spazio intuitivo e quello reale».