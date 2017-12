Oggi è il giorno della “Festa dell’olio nuovo”. La sera dell’antivigilia di Natale a Corato scatta “Ofést. Il festival dell’extravergine d’oliva”.

Alle 19 da corso Garibaldi, angolo via Duomo, partirà “Il corteo dell’oro verde” realizzato in collaborazione con il Teatrificio22. Il punto d’arrivo sarà il palco allestito per l’occasione in piazza Di Vagno.

Subito dopo la cerimonia d’apertura, prevista alle 19.30, si darà poi il via alle esibizioni degli artisti di strada e alle degustazioni nei diversi luoghi del percorso enogastronomico.

Per i saluti istituzionali interverranno: Fabio Ferrante, editore CoratoLive.it; il sindaco Massimo Mazzilli; Aldo Patruno, direttore del dipartimento cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia; Tommaso Loiodice, presidente Unapol.

Cliccando qui è possibile consultare tutti i dettagli e le postazioni del percorso.

Il programma de “La Festa dell’olio nuovo”

Piazza Di Vagno

19.30: Cerimonia di apertura

20.15: Arte e balletto in “Where are you Christmas”

20.30: Bartolomeo e Cioppina. Spettacolo di clown e giocoleria

21.15: Birbantband

21.30: Il vocabOleario e Le star dell’olio

22.30: Travelling band

Via Mercato

20.15: La Birbantband

21.00: Il poeta di fuoco

21.45: Travelling band

22.00: Bartolomeo e Cioppina. Spettacolo di clown e giocoleria

23.00: Live gravity. Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo

Piazza dei Bambini

Dalle 20.00 alle 23.00: Babbo Natale in piazza con la Mirus spettacoli

21.00: Travelling band

21.30: Live gravity. Spettacolo di giocoleria ed equilibrismo

22.00: Travelling band

22.45: Il poeta di fuoco