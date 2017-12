Entrerà in funzione nei prossimi giorni e promette di rendere più rapidi e agevoli i controlli della polizia locale.

È lo “Street control”, ovvero la nuova tecnologia in grado controllare in tempo reale se un veicolo è provvisto di copertura assicurativa, o è stato revisionato o, ancora, se è parcheggiato in divieto di sosta.

La verifica viene effettuata attraverso una telecamera montata sulla tettoia della volante che, mentre la pattuglia percorre le strade della città, è in grado leggere le targhe dei veicoli ed effettuare il controllo attingendo ai dati della Motorizzazione.

La nuova apparecchiatura è stata presentata questa mattina dal sindaco Massimo Mazzilli, dall’assessore alla polizia urbana, Francesco Scaringella, e dal comandante dei vigili, Paolo Milillo.

Come funziona

La telecamera è montata sull’angolo anteriore destro della tettoia della volante e, all’interno, è collegata ad una sorta di tablet sul quale compaiono le immagini e i dati. «Prima di partire lo “street control” viene impostato e inclinato in base al tipo di controllo che deve essere effettuato» ha spiegato il comandante Milillo durante un giro illustrativo sulla volante. «Man mano che la pattuglia procede e inquadra le targhe dei veicoli, sul tablet compaiono in tempo reale le icone che indicano l’esito del controllo, a seconda della regolarità o meno dell’assicurazione o della revisione: il verde indica che è tutto regolare, mentre il rosso ravvisa un’anomalia. Se per qualche motivo la telecamera non riesce a leggere la targa, l’icona si colora invece di arancione.

Nel caso in cui venga rilevata un’anomalia, non vengono erogate sanzioni in automatico, ma iniziano i relativi approfondimenti che variano in base al tipo di controllo. Se si tratta di un veicolo in marcia, occorre di regola effettuare una contestazione immediata. Lo stesso avviene nel caso in cui vi sia un veicolo in divieto di sosta con il conducente all’interno. Negli altri casi, invece, quando l’agente tornerà al Comando, scaricherà tutti i dati registrati dalla telecamere e completerà l’accertamento per capire se l'infrazione è confermata oppure no. Invitando il conducente, ad esempio, a mostrare i documenti per avere contezza della effettiva situazione del veicolo. Se l'anomalia è confermata, parte quindi la sanzione.

Al momento lo "Street control" in dotazione al Comando coratino è solo uno. Dopo una prima fase, verrà valutato l'acquisto di ulteriori apparecchiature.



«Si tratta di uno strumento non vessatorio, ma a tutela della cittadinanza non solo per il controllo di assicurazioni e revisioni, ma anche per una serie di altre situazioni come ad esempio, le rampe per i disabili spesso occupate dai veicoli in sosta» ha affermato l'assessore alla polizia urbana, Francesco Scaringella. «I cittadini saranno comunque avvisati ogni volta in cui la telecamera verrà utilizzata, proprio perché non si vuole fare cassa ma rendere un servizio.

«Allo "Street control" si aggiunge anche il nuovo sistema radio geolocalizzato, utilizzato dai vigili per la sicurezza di operatori e cittadini» ha sottolineato il sindaco Massimo Mazzilli. «Questa nuova tecnologia va incontro alle richieste degli stessi cittadini che vogliono maggiori controlli. Speriamo serva come deterrente, perché meno sanzioni eleveremo, più vorrà dire che lo strumento funziona».